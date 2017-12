CAS scade de la 1 octombrie, fără acordul FMI

08:21:52 / 13 Iunie 2014

Sa ma bucur sau, sa nu ma bucur ?

In primul rand TREBUIA sa le explicati oamenilor ALTCEVA. 1. Din ce se compune acest C.A.S. Si acesta se compune din: De la 1 ianuarie 2014, contribuabilii care au personal angajat cu contract individual de muncă vor aplica cotele de contribuţii ale actului normativ 340/2013, privind bugetul asigurărilor sociale. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial al României în 12 decembrie 2013. Potrivit prevederilor actului normativ, cotele de contribuţii pentru angajatori sunt după cum urmează: - contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii: a) normale de muncă: 20,8%; b) deosebite de muncă: 25,8%; c) speciale de muncă: 30,8%; - contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, între 0,15 şi 0,85%, - contribuţia de asigurări de sănătate: 5,2%; - contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii: 0,85%; - contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj: 0,5%; - contribuţia datorată la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 0,25%. Pentru angajat, cotele care trebuie plătite sunt următoarele: - contribuţia individuală de asigurări sociale: 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă; - contribuţia individuală de asigurări de sănătate: 5,5%; - contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj: 0,5%. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 este în sumă de 2.298 lei. Si in al doilea rand, sa le explicati REPERCURSIUNILE directe asupra lor ca persoane fizice. In rest.....veselie.