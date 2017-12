Casa Albă are uşile închise pentru Băsescu

Preşedintele României, Traian Băsescu, nu a fost primit nici în acest an - în ciuda uriaşelor insistenţe din partea emisarilor de la Bucureşti - la Casa Albă de preşedintele SUA, Barack Obama. Şi cu ocazia actualei sesiuni ordinare a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, şeful statului român a rămas din nou acasă, la fel ca anul trecut. L-a trimis - doar la New York - pe bietul prim-ministru, Emil Boc. Participarea la lucrările Adunării Generale a ONU este un bun şi rar prilej pentru destui dintre şefii de stat sau, după caz, de guvern de a avea întâlniri bilaterale, dar mai ales de a avea fie şi o întrevedere protocolară cu preşedintele SUA. Preşedintele României este neîmpăcat cu faptul că administraţia sa nu mai are aceeaşi trecere la Casa Albă aşa cum se întâmpla pe vremea preşedinţiei americane a lui George W. Bush. Ba din contră! Şi anul trecut, şi anul acesta a vrut să lege posibila participare a sa la Sesiunea ONU de o primire la Casa Albă. „No!”, a fost şi este răspunsul. Cunoscătorii domeniului ştiu că acesta este rezultatul atitudinii schimbătoare, vizitele dese prin Orient urmate de declaraţii cel puţin interpretabile sau chiar declaraţiile ciudate la adresa Federaţiei şi impredictibilitatea unor acţiuni ale lui Băsescu. Boc a participat şi la o întâlnire cu românii din America şi, în loc să se întâlnească cu vreun omolog de-al său, lui Boc i s-a organizat doar o întrevedere cu primul-ministru al Autorităţii Naţionale Palestiniene, Salam Fayyad.