Casa blestemată din Peninsulă a luat foc a patra oară

10:33:42 / 29 Ianuarie 2015

Autorități locale incompetente

Casa asta arată aşa de rau datorită incompetenței autorităților locale. Ştiu povestea cu legea, etc, praf în ochi. Constanța nu are oameni de valoare în niciun domeniu, in timp ce "crema" oraşului este coruptă. Nu degeaba 100.000 de constănțeni au părăsit oraşul în ultimii 15-20 de ani.