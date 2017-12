Casa canadiană şi-a găsit proprietarul

Superba casă canadiană oferită ca premiu din partea firmei Kubassek Construct din Siminoc, la concursul „Noroc că ştii”, difuzat de postul Neptun TV, şi-a găsit viitorii locatari! După o cursă tensionată, până în ultima clipă a finalei, care s-a transmis sâmbătă seară, de la ora 20.30, cel care va stabili unde va fi amplasată construcţia amintită este... Octavian Toma (51 ani, electronist la S.C. Comtel Constanţa SRL). Învingătorul s-a remarcat nu doar printr-un bagaj impresionant de informaţii din cele mai diverse domenii, dar şi printr-un mod exemplar de a-şi păstra calmul şi concentrarea pe parcursul solicitantului drum spre victorie.

Ceilalţi trei finalişti au fost: Mihai Sivriu (28 ani, agent la Poliţia de Frontieră), Florin Bulgaru (39 ani, fost profesor), Ştefan Maringic (43 ani, căpitan 1, Căpitănia Portului Constanţa), cărora firma constănţeană Icar Tours le-a oferit premii de consolare constând în vouchere de 500 euro utilizabile în cadrul unor excursii în SUA.

„Am avut emoţii mari, dar mi-am repetat că totul depinde de mine. Nivelul întrebărilor mi s-a părut mai ridicat, comparativ cu alte concursuri, dar a fost OK, astfel a contat mai puţin norocul. Dacă întrebările ar fi fost mai uşoare, ar fi contribuit mai mult zarurile: ar fi fost o finală mai slabă şi mai puţin spectaculoasă. Am nimerit şi întrebări care m-au ‘închis’, regret că nu am ştiut câştigătorul premiului Oscar din acest an, pentru că nu prea urmăresc ştirile TV. Răspunsurile despre pictori le ştiam pentru că am cumpărat şi lecturat colecţiile de artă care se vând la chioşcurile de ziare”, a declarat fericitul câştigător, Octavian Toma.

Managerul Kubassek Construct, Ben Kubassek, a declarat: „Câştigătorul ne va spune unde are terenul, iar noi îi vom construi acolo o casă. Este o locuinţă tipic canadiană. Inclusiv materialele de construcţie le aducem din Canada. Discutăm de o super ‘E-house’, de o calitate înaltă din punct de vedere al energiei, eficienţei şi al costurilor. Casa va cuprinde un etaj şi un garaj pentru o singură maşină. Va avea trei dormitoare, două băi, un living, o bucătărie şi ‘dining area’. Va avea o suprafaţă de 114 mp plus garajul, care ocupă 26 mp. Lumea poate vizita acest gen de case în localitatea constănţeană Siminoc, unde am ridicat patru construcţii şi unde avem şi reprezentanţa”.

Alături de acesta, în platoul emisiunii s-a aflat Cristian Bărhălescu, reprezentantul Icar Tours, care a precizat: „Voi continua să susţin astfel de campanii. N-aş fi sponsorizat o emisiune care nu vizează ridicarea nivelului de cultură şi educaţie al poporului român”.

Cu satisfacţia realizării unui show de excepţie, Sorin-Lucian Ionescu, realizatorul şi prezentatorul „Noroc că ştii”, a precizat: „ Dacă am avut o dorinţă, aceea a fost nu cine să câştige - nu am avut preferinţe - ci, ca şi anul trecut, am vrut să se câştige marele premiu, casa canadiană, la ultima întrebare. Pot să spun, fără a fi mistic, că mi-a ajutat Dumnezeu şi de data asta, iar marele premiu s-a câştigat exact la ultima întrebare la care ambii concurenţi, despărţiţi până la acel moment doar de 10 puncte, au răspuns corect. Ultimele două întrebări au fost punctate diferit şi doar hazardul a făcut ca unul dintre ei să fie câştigător”.