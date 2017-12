Casa de compensare a instrumentelor de debit nu se desfiinţează deocamdată

Casa de compensare a instrumentelor de debit (cecuri, cambii şi bilete la ordin) va fi desfiinţată cînd volumele procesate se vor reduce. Procesarea zilnică a acestor instrumente de debit prin sistemul electronic de decontare are un volum de 20.000 de unităţi, iar dacă nivelul acestora va scădea semnificativ, la mai puţin de 2.000 de unităţi, casa de compensare va fi desfiinţată. „În cazul în care acest volum nu va scădea sub pragul menţionat, casa de compensare va fi desfiinţată la data limită de 1 iulie 2009\", a explicat şeful serviciului SENT (un sistem electronic de compensare a plăţilor interbancare de valoare redusă, sub 50.000 de lei, n.r.), Ionel Dumitru. Sistemul central pentru automatizarea decontării instrumentelor de debit, respectiv cecurile, cambiile şi biletele la ordin, a fost pus în funcţiune la 10 octombrie, iar tariful pe tranzacţie este mai redus cu peste 50% faţă de sistemul pe suport hîrtie. BNR a elaborat o normă potrivit căreia nu se vor mai putea emite instrumente în format vechi, pe hîrtie. Norma va intra în vigoare la 5 decembrie. Şeful serviciului reglementare, autorizare şi monitorizare a sitemelor de plăţi din BNR, Ruxandra Avram, a precizat că banca centrală şi comunitatea bancară vor ca noul sistem să se implementeze cît mai repede, dar că are loc \"o indisciplină a pieţelor, în special a emitenţilor\". Oficialul BNR a menţionat că este necesară o mai mare atenţie la completarea instrumentelor şi mai ales la păstrarea acestora, întrucît orice deteriorare semnificativă poate determina respingerea instrumentului. \"Ştiu că există nemulţumiri din partea pieţei, este un sistem îngreunat. În octombrie, nimeni nu s-a gîndit că vor apărea atît de multe instrumente vechi\", a spus Avram. Ea a arătat că centrele teritoriale s-au închis, rămînînd doar cel din Bucureşti. Şeful SENT a menţionat că vechiul sistem presupunea costuri foarte mari, întrucît se baza pe activitatea desfăşurată în 42 de sucursale, unde se întîlneau zilnic reprezentanţii băncilor, timp de 3-4 ore.