Casa de Sănătate a scăpat de datoria către Spitalul de Urgență!

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța a scăpat de datoria istorică pe care o avea către Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU). Mai exact, CJAS avea de dat SCJU 20 de milioane de lei, după ce spitalul a câștigat un proces în instanță. ”Trebuie să fim felicitați. Merităm cu prisosință. Anul trecut, Casa de Asigurări de Sănătate era sub spectrul executării silite de către Spitalul Județean. Ei veneau furioși, noi stăteam calmi, dar până la urmă am reușit să eșalonăm acea datorie conform unei decizii a Înaltei Curți, decizie care a stabilit în sarcina noastră să plătim aproape 20 de milioane de lei”, a declarat, ieri, președintele/director executiv al CJAS, jr. Dragoș Poteleanu. Anul trecut, în decembrie, CJAS a dat jumătate din sumă, iar în 2014 a dat restul banilor, în rate lunare egale, câte 829 mii de lei. ”Luna aceasta am achitat ultima rată. Astfel, Spitalul Județean și-a încasat în totalitate creanța pe care o avea față de noi. Este o realizare foarte mare”, a declarat șeful CJAS.