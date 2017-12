Casa lui Al Capone, la licitaţie

Ultima reşedinţă de lux a legendarului mafiot american Al Capone, aflată în Palm Beach, a fost scoasă la vânzare, pentru suma de zece milioane de dolari. Proprietatea este imensă, are 3.334 de metri pătraţi, beneficiază de camere spaţioase, privelişti de vis şi liniştea specifică reşedinţelor aristocratice din Palm Beach. În această casă, Al Capone şi-a găsit sfârşitul, în anul 1947. Celebrul mafiot a achiziţionat vila în anul 1928, cu 40.000 de dolari, decorând-o apoi după bunul plac. Reşedinţa de pe Palm Avenue, numărul 93, are cea mai spaţioasă piscină din zonă, mai mare chiar decât cea a Hotelului Biltmore din apropiere. Proprietarul actual, omul de afaceri Peter Corsell, a cumpărat casa cu 5,65 de milioane de dolari şi a investit în restaurarea ei. L-a angajat pe arhitectul venezuelean Luis Pons, care a lucrat vreme de un an pentru a reda conacului aspectul original din anii ’30.