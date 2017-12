Casa lui Amy Winehouse, jefuită

Rochia de mireasă pe care cântăreaţa britanică Amy Winehouse, decedată în 2011, a purtat-o la nunta ei cu Blake Fielder-Civil, organizată la Miami, în anul 2007, a fost furată din reşedinţa pe care artista o deţinea în cartierul Camden din Londra. Hoţii au pătruns în vila artistei şi au sustras două rochii ale ei care valorează aproximativ 130.000 de lire sterline, circa 161.000 de euro. Faptul că autorii jafului au luat doar cele două rochii şi nimic altceva din locuinţă l-a determinat pe tatăl cântăreţei, Mitch Winehouse, să creadă că această spargere a fost ceva mai mult decât un simplu jaf.

Una dintre cele două ţinute furate este rochia albă cu imprimeuri pe care Amy Winehouse a purtat-o la nunta ei cu Blake Fielder-Civil, organizată la Miami, în anul 2007, iar cealaltă este rochia din bucăţi de ziare pe care artista britanică a purtat-o în acelaşi an, cu ocazia unui show pe care l-a susţinut în emisiunea de televiziune Later... with Jools Holland. ”Casa din Camden este scoasă la vânzare şi de aceea, toate bunurile fiicei mele au fost inventariate, numerotate şi împachetate, pregătite pentru a fi depozitate. A existat un interval de circa două zile în cadrul acestui proces, când rochiile ar fi putut fi luate”, a explicat Mitch Winehouse. Cele două rochii urmau să fie scoase la licitaţie în beneficiul Fundaţiei Amy Winehouse. Se spune că rochia de mireasă a celebrei cântăreţe valora 100.000 de lire sterline, iar cea din bucăţi de ziare era estimată la 30.000 de lire sterline.