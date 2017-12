Casa lui Truman Capote, vândută la licitaţie

Reşedinţa din New York în care Truman Capote a scris „Breakfast at Tiffany\'s / Mic dejun la Tiffany”, cea mai celebră carte a sa, a fost vândută pentru suma record de 12 milioane de dolari. Aceasta este cea mai scumpă casă vândută vreodată în Brooklyn, însă suma pentru care a fost achiziţionată reşedinţa a fost dezamăgitoare pentru agenţii imobiliari, care sperau să obţină pentru imobil circa 18 milioane de dolari. Reşedinţa a fost achiziţionată de o persoană care a dorit să îşi păstreze anonimatul. Construită în anul 1839, casa are o faţadă vopsită în galben şi cuprinde 11 dormitoare, decorate cu candelabre de cristal, şi are în spate o grădină mare, considerată un lucru rar în New York. Dacă ar fi fost amplasată în vecinătatea Manhattan-ului, casa ar fi valorat mai multe zeci de milioane de dolari. Însă, după ce a fost scoasă la licitaţie de casa Sotheby\'s în mai 2010, pentru suma de 18 milioane de dolari, a fost nevoie să treacă aproape doi ani pentru ca acest imobil de lux să fie vândut, pierzându-şi între timp o treime din valoarea estimată oficial.

Celebritatea acestei reşedinţe este dată de faptul că în această casă Truman Capote a scris „Breakfast at Tiffany\'s / Mic dejun la Tiffany”, în 1958. Truman Capote a locuit într-o aripă a clădirii timp de un deceniu, din 1955 până în 1965. Sctiitorul a închiriat un apartament în această casă, după ce l-a convins pe proprietarul reşedinţei, designerul Oliver Smith, să îi permită să se mute în imobil. Cartea „Breakfast at Tiffany\'s / Mic dejun la Tiffany” a devenit celebră la nivel internaţional în momentul în care a fost adaptată într-o producţie de cinema în care actriţa Audrey Hepburn a interpretat rolul misterioasei Holly Golightly.

Truman Capote este considerat unul dintre cei mai importanţi scriitori americani ai secolului al XX-lea. S-a născut pe 30 septembrie 1924, la New Orleans. După o copilărie petrecută într-un orăşel din Alabama, s-a mutat la New York, unde, la 17 ani, şi-a întrerupt studiile şi s-a angajat la publicaţia „The New Yorker”. Curând, a început să-şi publice povestirile în reviste literare, iar în 1948 i-a apărut romanul „Alte glasuri, alte încăperi” care s-a bucurat de succes şi l-a impus în atenţia criticilor ca pe una dintre cele mai mari speranţe ale prozei americane. Cărţile şi piesele de teatru publicate ulterior, „A Tree of Night and Other Stories” din 1949, „The Grass Harp” din 1951, „Breakfast at Tiffany\'s / Mic dejun la Tiffany” din 1958, „In Cold Blood” din 1966, „A Christmas Memory” din 1966, „Behind Prison Walls” din 1972, „Music for Chameleons” din 1980, multe dintre ele ecranizate, i-au consolidat reputaţia.