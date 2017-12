Casa mortuară, în proiect

Primarul din Dumbrăveni, Gheorghe Cenuşă, spune că, în trei ani de când se află în fruntea locuitorilor, a reabilitat toate instituţiile publice din comună, iar până la terminarea mandatului va mai iniţia şi alte proiecte. „Am reuşit să reabilitez toate unităţile de învăţământ din comună, am extins şi modernizat sediul Primăriei, am amenajat un parc pentru copiii din localitate, am pietruit drumurile comunale şi suntem în grafic cu construcţia unui nou cămin cultural. Mai mult, am modernizat şi dispensarul pentru locuitorii din cele două sate care aparţin de Dumbrăveni. Mi-am propus să construiesc şi o casă mortuară, pentru că este nevoie de o astfel de construcţie în comună”, a declarat primarul din Dumbrăveni.