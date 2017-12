Casa mult visată, în trei paşi

A-ţi construi propria casă îţi aduce o mare satisfacţie, dar şi dureri de cap. De altfel, cei care au construit o casă de la zero cunosc foarte bine lucrul acesta. Marele avantaj este că, odată ridicată, locuinţa se va plia mult mai bine pe nevoile fiecăruia, decât una cumpărată la gata. În plus, implicarea directă în execuţia lucrărilor şi alegerea finisajelor oferă siguranţă şi confort. Pentru a avea propria casă, analiştii portalului imobiliar TopEstate.ro spun că este important a se urma câţiva paşi importanţi, şi anume etapa cumpărării terenului, cea a alegerii arhitectului şi finalizarea planului de construcţie şi etapa construcţiei efective a imobilului. Potrivit reprezentantului TopEstate.ro, Raluca Dobre, o casă nouă este bine să fie construită într-o zonă cu potenţial de dezvoltare în următorii ani. Ea atrage atenţia să se verifice dacă terenul este intravilan şi se poate construi pe el. „Dacă terenul este în extravilan, persoana respectivă trebuie să se pregătească pentru câteva drumuri pentru scoaterea acestuia din circuitul agricol şi schimbarea destinaţiei. În plus, trebuie avut în vedere dacă terenul sau în imediata apropiere a acestuia se găsesc utilităţi şi unde este încadrat în zonă (distanţa faţă de oraş, comună etc). Este bine să se ţină cont şi de accesul la instituţiile publice, de vecinătăţi, de zonele de recreere din jur, de mijloacele de transport etc”, a spus Dobre. Ea a arătat că cel care se hotărăşte să se implice direct în construcţie trebuie să se înarmeze cu multă răbdare pentru a lucra cu echipa de muncitori. „Este destul de dificil să lucrezi direct cu muncitorii pentru că trebuie să comanzi corect materialele necesare, să administrezi situaţii precum întârzierea comenzilor şi recrutarea continuă de noi muncitori. Cel mai indicat ar fi să se apeleze la un constructor pentru a prelua toate aceste griji şi a se păstra energia pentru decizii care ţin de autorizaţii, utilităţi şi finisaje”, a spus reprezentantul TopEstate. În ceea ce priveşte alegerea unui arhitect, Dobre spune că este indicat ca fiecare să îşi stabilească din timp spaţiul util, bugetul, dar şi termenul pentru finalizare. „Este important a se discuta cu arhitectul asupra calităţii serviciilor, a materialelor utilizate, nu doar asupra preţului”, spune Dobre. Alegerea constructorului este o etapă foarte importantă, spun analiştii imobiliari. Este bine să se discute cu mai multe firme şi să se ceară referinţe pentru a se verifica buna cuviinţă a lor. „Este bine să se analizeze portofoliul fiecăruia, cu alte cuvinte, să se viziteze câteva dintre lucrările lor finalizate, dar să şi stea de vorbă cu proprietarii. În plus, este indicat să se ceară lămuriri suplimentare pentru a se asigura că nu se plăteşte mai mult decât planul făcut”, a spus Dobre.