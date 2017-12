Casa natală a lui John Updike devine muzeu

Casa din Pennsylvania în care scriitorul şi poetul John Updike şi-a petrecut copilăria va fi restaurată şi transformată în muzeu. Casa situată în Shillington, Pennsylvania, a fost cumpărată de The John Updike Society, pentru 180.000 de dolari, în cadrul unei tranzacţii perfectate luni. Scriitorul John Updike, laureat al Premiului Pulitzer, a locuit în această casă până la vârsta de 13 ani. Noii proprietari ai casei speră să reuşească să restaureze imobilul şi să recreeze atmosfera din copilăria scriitorului. John Updike a încetat din viaţă pe 27 ianuarie 2009, la vârsta de 76 de ani.

John Updike, născut în 1932, în Shillington, a studiat literatura engleză la Harvard, apoi arta grafică la Ruskin School of Drawing and Fine Art, la Oxford. S-a întors în SUA, în 1955 şi a lucrat vreme de doi ani la prestigioasa revistă ”The New Yorker”. A debutat cu volumul de versuri ”The Carpentered Hen and Other Tame Creatures”, iar primul său roman, ”The Poorhouse Fair”, a fost publicat în 1959. Opera sa în proză cuprinde ciclul Rabbit – ”Rabbit, Run / Fugi, Rabbit” din 1960, ”Rabbit Redux / Întoarcerea lui Rabbit” din 1971 şi ”Rabbit Is Rich” din 1981, ”Rabbit at Rest / Rabbit se odihneşte” din 1990 - ”The Centaur” din 1963, ”Gertrude and Claudius” din 2000, ”Licks of Love” din 2000, volum ce cuprinde şi nuvela ”Rabbit Remembered”, ”The Terrorist / Teroristul” din 2004 şi ”The Widows of Eastwick” din 2008. Printre volumele sale de poezie se numără: ”Telephone Poles and Other Poems” din 1963, ”Midpoint” din 1969 şi ”Tossing and Turning” din 1977.

John Updike a călătorit mult în calitate de ambasador al SUA, iar în 1974 a semnat, alături de alţi scriitori americani, un protest adresat Guvernului sovietic, în care erau condamnate măsurile represive luate împotriva lui Aleksandr Soljeniţîn. Cărţile sale au fost distinse cu PEN / Premiul Faulkner pentru Ficţiune, Premiul Pulitzer, National Book Award, American Book Award şi National Book Critics Circle Award şi sunt traduse în întreaga lume.