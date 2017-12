„Casă nouă“ pentru elevii din satul Cotu Văii

ŞCOALĂ NOUĂ După mai bine de trei ani de aşteptări, peste 100 de elevi din satul Cotul Văii, care aparţine administrativ de comuna Albeşti, vor avea, din septembrie, o şcoală complet nouă. Asta deoarece, spune primarul comunei Albeşti, Gheorghe Moldovan, în luna august vor fi finalizate lucrările începute în anii anteriori privind construcţia unui nou corp de clădire pentru Şcoala generală din localitate. Moldovan a spus că, iniţial, imobilul în care funcţiona şcoala cu clasele I - VIII a fost propus pentru consolidare şi reabilitare cu bani de la Banca Mondială. Dar, din cauza stării avansate de degradare, clădirea a fost dărâmată, deoarece risca să se prăbuşească peste elevi. Primarul a explicat că problemele la structura de rezistenţă au fost descoperite în momentul începerii lucrărilor de reabilitare şi extindere a şcolii. „Vechea Şcoală generală din Cotu Văii avea 100 de ani şi am considerat că necesită reparaţii capitale, deoarece era destul de veche şi improprie pentru studiu. În momentul în care ne-am apucat de lucru, am constatat că imobilul nu va rezista nici dacă îl vom consolida. Aveam probleme la nivelul acoperişului, care, la prima ploaie puternică, risca să se dărâme, aşa că am luat decizia de a demola corpul de clădire al şcolii şi de a construi unul nou”, a spus Gheorghe Moldovan.

DEMERSURI Primarul din Albeşti a afirmat că lucrările la noua şcoală trebuiau începute încă din 2008. Numai că finanţarea a tot fost amânată din cauza faptului că fostele guverne au întârziat să aloce fondurile. „Am încercat în zadar, cu zeci de intervenţii pe la Guvern, pentru alocarea fondurilor necesare. Numai că toţi au tăcut şi m-au lăsat cu ochii în soare. Nu am avut cu cine să vorbesc la acea vreme”, a spus Gheorghe Moldovan. El a adăugat că, în final, anul trecut, fondurile au fost deblocate, astfel încând Primăria a reuşit într-un final să obţină banii necesari pentru a ridica o nouă clădire pentru şcoală.