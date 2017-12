Casă nouă pentru o familie nevoiaşă

Parteneriatul public privat semnat la începutul lunii mai între Primăria Medgidia, organizaţia nonguvernamentală Habitat for Humanity Romania şi Lafarge Ciment Uzina Medgidia s-a concretizat într-un program umanitar constând în construirea, în zona de sud a municipiului, a unei case pentru o familie defavorizată din localitate. Din cele patru familii nevoiaşe propuse de către administraţia locală de la Medgidia, comisia instituită la nivelul Habitat for Humanity - Bucureşti a nominalizat una singură, care a întrunit criteriile de selecţie. Familia beneficiară a programului social - Vasile şi Andreea Barbălată - reuneşte patru membri, din care doi copii minori. Condiţia obligatorie la selecţia beneficiarului a fost dovada sursei constante de venit, din care familia va trebui să achite contravaloarea construcţiei în rate lunare, cu dobândă zero, timp de 20 de ani. Obligaţia beneficiarului este de a se implica activ la construirea propriei locuinţe. Primăria Medgidia, prin Consiliul Local, a venit în sprijinul familiei beneficiare prin atribuirea în folosinţă gratuită a terenului pe care se va realiza construcţia, în baza unei hotărâri emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003. “Acţiunea este un exemplu şi o lecţie de solidaritate pentru comunitatea noastră”, a declarat primarul Marian Iordache, care a declarat că locuinţa va fi gata până la finele lunii iunie. (T.I.)