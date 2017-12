Casa pruncilor abandonaţi în spitale

Multe aşa-zise mame aleg să îşi părăsească pruncii în spitale imediat după naştere, motiv pentru care, în România, problema copiilor abandonaţi a fost, este şi va fi una gravă. Astfel, spitalele devin căminele celor mici, iar cadrele medicale se transformă în părinţi adoptivi pentru ei, însă nu pot înlocui căldura şi afecţiunea celor care le dau viaţă. În judeţul Constanţa există centre de plasament care oferă copiilor abandonaţi adăpost, însă nu suficiente. Preotul paroh al Bisericii „Sfântul Mina”, Claudiu Banu, a avut iniţiativa să construiască încă un lăcaş în care să fie adăpostiţi nou-născuţii părăsiţi de mame în spitale, „Casa copiilor abandonaţi”, sub ocrotirea Sfântului Arsenie cel Mare. Aşadar, ieri, la Techirghiol, Înaltpreasfinţitul (IPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat slujba de sfinţire a locului în care urmează a fi construită Casa. Ea va fi situată în imediata apropiere a sălii de sport din oraş şi va putea găzdui până la 50 de copii. „Scopul nostru, al preoţilor, este acela de a ajuta oamenii, aşa că ne dorim ca această casă să fie a pruncilor abandonaţi. Le vom oferi un adăpost, hrană, dar şi educaţie”, a spus iniţiatorul proiectului, preotul Claudiu Banu. Primăria locală va sprijini iniţiativa luată de preotul Banu. La rândul său, IPS Teodosie şi-a exprimat bucuria faţă de proiect şi a îndemnat credincioşii să ajute cum pot la ridicarea Casei. „Este o împlinire deosebită că am ajuns să sfinţim acest loc al copiilor abandonaţi şi ştim că Dumnezeu ne însoţeşte în această lucrare. A avea grijă de copiii de care nimeni nu mai are este o binecuvântare”, a spus IPS Teodosie. Pentru ca lăcaşul copiilor abandonaţi în spitale să poată fi ridicat, părintele paroh Claudiu Banu a spus că este nevoie de sprijinul enoriaşilor, care, dacă doresc să doneze bani, materiale sau doar să ofere un sprijin moral, o pot face oricând la sediul Bisericii „Sfântul Mina” din parcul Tăbăcăriei din Constanţa.