Cascadorie de 18,5 milioane de dolari

DESPĂGUBIRI O femeie cascador care a suferit leziuni cerebrale şi a rămas parţial paralizată în urma unui accident produs în timpul filmărilor de la filmul SF ”Transformers 3” a ajuns la o înţelegere cu producătorii filmului şi va primi despăgubiri de 18,5 milioane de dolari. Gabriela Cedillo a deschis o acţiune în justiţie împotriva directorilor companiilor Paramount Pictures şi DreamWorks Studios, după ce un cablu care susţinea un automobil pe platourile unde a fost turnat cel de-al treilea film din franciza ”Transformers” s-a rupt şi i-a secţionat o porţiune din craniu, în septembrie 2010. Cascadoarea, în vârstă de 26 de ani, a fost transportată de urgenţă la un spital din statul american Indiana, iar producătorii filmului au promis încă de atunci că vor achita toate costurile medicale rezultate din acel incident. În cele din urmă, părţile au ajuns la un acord cu victima, căreia îi vor plăti despăgubiri de 18,5 milioane de dolari.

Accidentul a declanşat o anchetă, iniţiată de Indiana Occupation Safety and Health Administration (IOSHA), care a dorit să afle dacă şi alte norme de securitate au fost încălcate pe platourile unde a fost turnat filmul regizat de Michael Bay. Oficialii americani au ajuns la concluzia că producătorii peliculei nu sunt vinovaţi pentru producerea ”acestui accident nefericit, ce nu putea fi prevăzut”. Filmul ”Transformers: Dark of the Moon / \"Transformers 3” a avut premiera pe 29 iunie 2011 şi a obţinut încasări de 1,12 miliarde de dolari pe plan mondial.

PEFORMANŢĂ UNICĂ Un cascador britanic care purta un costum special echipat cu aripi a sărit din avion fără paraşută, miercuri, de la altitudinea de 731 de metri şi a ajuns cu bine la sol, căzând pe un morman de cutii din carton. Gary Connery, în vârstă de 41 de ani, a sărit din avion deasupra localităţii Henley-on-Thames din sudul Angliei, plonjând în gol cu o viteză de 130 de kilometri pe oră. Acesta a căzut în mijlocul a 18.000 de cutii din carton adunate pentru a-l proteja, din care a ieşit după câteva minute, spre uşurarea mulţimii de oameni care a asistat la această lansare inedită. Gary Connery, în vârstă de 42 de ani, care a realizat cascadorii pentru filme celebre, precum ”Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull / Indiana Jones şi Regatul craniului de cristal” şi ”Die Another Day / Să nu mori azi” din seria ”James Bond”, a spus că această experienţă a fost una absolut fantastică. ”Aterizarea a fost atât de confortabilă, atât de uşoară. Calculele mele au funcţionat, se pare şi sunt fericit”, a declarat cascadorul pentru postul de televiziune britanic Sky News. El s-a antrenat timp de câteva săptămâni în Elveţia şi Italia, sărind de pe piscuri montane şi faleze cu costumul său cu aripi. Gary Connery efectuase deja un base jump, în traducere salt cu paraşuta, de pe Turnul Eiffel din Paris şi de pe London Eye, uriaşa roată de pe malul Tamisei.