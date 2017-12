CASCO, un lux din cauza deprecierii leului?

Şoferii şi companiile cu parcuri auto de dimensiuni mari se vor gîndi de două ori înainte de a face în acest an o asigurare facultativă CASCO, pentru că efectul negativ al deprecierii monedei naţionale în raport cu euro nu va ocoli acest segment de poliţe. Poliţa CASCO este o asigurare facultativă a autovehiculului împotriva avariilor accidentale şi furtului. Companiile de asigurări practică atît tarife exprimate în euro, cît şi în moneda naţională. \"Creşterea costurilor cu asigurarea CASCO poate induce ideea de autoasigurare în rîndul companiilor cu parcuri auto de dimensiuni mari. În condiţiile în care asigurarea este percepută în România ca fiind o cheltuială care nu aduce ceva concret, această idee poate fi periculoasă atît pentru clienţi, care renunţă să fie acoperiţi printr-o poliţă, cît şi pentru asigurători, care vor înregistra reduceri de venituri\", a declarat preşedintele BCR Asigurări, Mihai Tecău. El a adăugat că, prin renunţarea la reînnoirea sau încheierea unei poliţe de asigurare, clientul economiseşte suma pe care ar fi trebuit să o plătească ca primă, care va fi utilizată doar în cazul apariţiei unei daune. \"Dacă în 2008 un client a plătit, spre exemplu, 100.000 de euro pentru poliţa CASCO şi a primit despăgubiri de 50.000 de euro pentru daunele suferite, în acest an s-ar putea gîndi să renunţe la reînnoirea contractului. Pune banii deoparte şi va avea cheltuieli doar dacă apar daune. Raţionamentul este destul de atrăgător în contextul actual\", a spus Tecău. Pe de altă parte, asigurătorii spun că şoferii cu autovehicule mai ieftine sau mai vechi ar putea să renunţe la asigurarea CASCO, chiar dacă, în aceste cazuri, cuantumul primei de asigurare nu este ridicat comparativ cu cele plătite de proprietarii de maşini noi. Reprezentanţii companiilor care emit poliţe CASCO au afirmat cu toţii că deprecierea monedei naţionale în raport cu euro va avea ca efect creşterea cheltuielilor cu despăgubirile pe care le vor plăti asiguraţilor. \"În primul rînd, facturile pe care unităţile de reparaţii auto le vor trimite asigurătorilor vor fi mai ridicate pentru că va creşte preţul manoperei şi al pieselor de schimb aduse din import. În plus, apar pierderi din diferenţe ale cursului de schimb valutar. Subscrierea primei se face la un curs, iar plata despăgubirilor la alt curs, mai ridicat în contextul actual\", a afirmat directorul general al Astra Asigurări, Radu Mustăţea.