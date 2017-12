Case dărîmate ilegal în Mamaia Sat

Dorinţa de îmbogăţire nu are limite. Aproximativ 20 de familii din Mamaia Sat riscă să îşi piardă casele, după ce un bărbat a revendicat terenurile pe care acestea sînt construite. Situaţia localnicilor de pe străzile M10, M11 şi M12 din Mamaia Sat este complicată: cei mai mulţi dintre ei au primit terenurile de la Primăria Năvodari (de care aparţine localitatea) în perioada 1989-1995, fără a li se da însă şi actele de proprietate. În urmă cu cîteva zile, în localitate a apărut un bărbat care le-a comunicat sătenilor că el este noul proprietar al terenului din zona celor trei străzi şi că ei trebuie să-şi părăsească casele, pentru că vrea să le dărîme. „Nu ne-a spus nici cum îl cheamă şi nici nu ne-a arătat vreun act prin care să demonstreze că are dreptate. A venit însoţit de nişte angajaţi ai unei firme de pază şi protecţie şi ne-a spus că trebuie să plecăm din case. Ieri (marţi, 16 septembrie - n.r.), cînd am venit de la muncă (fac curăţenie în zece scări de bloc pentru a cîştiga nişte bani), mi-am găsit casa cu pereţii dărîmaţi. Aveam banii şi actele în casă, iar acum nu le mai găsesc pe sub dărîmături. Am rămas a nimănui, azi am luat mîncare de la magazin pe datorie”, a declarat Elena Ceapă, de 43 de ani, care locuia pînă acum două zile într-o casă de chirpici, împreună cu concubinul său, Alexandru Neagu. Potrivit femeii, ea a aflat de la vecini ce s-a întîmplat: trei oameni ai societăţii de pază au venit înarmaţi cu răngi şi au început să dărîme pereţii. Casa fiind de chirpici, efortul nu a fost foarte mare. „Mi-au zis vecinii că au încercat să-i oprească dar i-au ameninţat şi le-au zis că dacă se întorc şi ei încă nu şi-au lăsat casele, îi vor omorî”, povesteşte deznădăjduită Elena Ceapă. Întreaga poveste a intrat în atenţia autorităţilor publice locale, în cursul zilei de ieri viceprimarul Năvodariului, Florin Chelaru, deplasîndu-se la faţa locului pentru a vorbi cu localnicii. „Am fost în Mamaia Sat şi am vorbit cu localnicii. Este o poveste foarte complicată, pentru că ei nu au acte pe terenurile respective şi nu au nici autorizaţii de construire. Situaţia ar fi trebuit rezolvată de fostul primar al localităţii, pentru ca aceşti oameni să intre în legalitate. Nu este vina lor că în perioada în care au primit terenurile, actele nu erau foarte importante şi nu ar trebui să plătească pentru lipsa de interes a fostei conduceri”, a afirmat viceprimarul Florin Chelaru. Pentru a împiedica punerea în aplicare a ameninţărilor firmei de pază angajată de noul proprietar să-i „cureţe” terenul, viceprimarul a solicitat unui echipaj al Poliţiei Comunitare Năvodari să supravegheze zona şi să-i apere pe locuitori. Ciudat este faptul că cel care pretinde că este noul proprietar şi că are o hotărîre judecătorească care îi dă dreptul asupra terenului respectiv, nu s-a prezentat la Primăria Năvodari pentru a-şi revendica proprietatea, iar autorităţile publice locale nu au primit nicio înştiinţare în acest sens din partea instanţei care a dat respectiva decizie. „La Primărie nu avem niciun act care să confirme că terenul din zona celor trei străzi din Mamaia Sat are un nou proprietar şi nici acesta nu a venit la noi pentru a-şi cere dreptul. Oricum, ceea ce a făcut este abuziv şi imoral. După ce demonstra că deţine terenul, ar fi trebuit să ceară autorizaţie de demolare, iar evacuarea locuitorilor ar fi trebuit făcută numai în prezenţa unui executor judecătoresc, nicidecum cu angajaţii unei firme de pază. Vom dezbate această situaţie în următoarea şedinţă a Consiliului Local. Cel mai probabil, îi vom propune noului proprietar despăgubiri în bani pentru terenul respectiv sau îi vom oferi aceeaşi suprafaţă de teren, în altă parte. Nu le putem cere localnicilor din Mamaia Sat să-şi părăsească locuinţele în care stau de 20 de ani pentru că autorităţile locale de pînă acum nu şi-au făcut datoria. Din păcate, va mai dura puţin pînă îi vom pune pe aceştia în legalitate, însă acest lucru trebuie făcut, pentru a împiedica faptul ca, pe viitor, să se mai întîmple asemenea incidente”, a mai declarat viceprimarul Chelaru.