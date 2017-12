Casele private de sănătate, şi... stingerea arieratelor

Toate facturile pentru medicamentele oncologice au fost plătite şi în cel mult trei săptămâni vor fi virate şi cele 200 de milioane de lei pentru programul de diabet, dar arieratele vor fi închise imediat ce casele de asigurări private de sănătate vor pătrunde pe piaţă, susţine preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă, prezent la Forumul Român de Sănătate organizat de CNAS şi Mediafax. „Am învăţat din greşelile noastre, am început să ne promovăm din timp măsurile, atunci când putem, şi prezenţa noastră la acest Forum Român pentru Sănătate, centrat pe comunicare, este dovada vie a acestei deschideri. Când am preluat CNAS în 2009, deficitul instituţiei era de 2,8 miliarde de lei, în 2010 am ajuns, prin măsurile luate, la un miliard de lei, iar în 2011 a scăzut uşor. Dar arieratele vor fi închise când vor intra în vigoare casele private de asigurări de sănătate”, crede Duţă. Oficialul a spus că iniţiativele care au permis să se vorbească despre o bază de pornire solidă în clădirea \"edificiului care îşi propune să fie viitorul sistem de sănătate al României\" au vizat introducerea preţului de referinţă pe listele de medicamente, a preţului de referinţă pentru majoritatea serviciilor din pachetul de bază, a criteriilor de calitate la servicii, ulterior devenite criterii de eligibilitate pentru intrarea în contract cu CNAS, şi a tichetului moderator de sănătate în cadrul conceptului de coplată. De asemenea, printre aceste iniţiative au fost şi activităţile de modernizare a Sistemului Informatic şi Informaţional din asigurările sociale de sănătate, impunerea utilizării naţionale, unitare şi continue a Sistemului Informatic Unic Integrat, eforturile de introducere a cardului naţional de sănătate, a prescripţiei electronice şi a dosarului electronic al pacientului, fiind create premisele pentru folosirea predominantă a mediului electronic pentru întregul sistem, a mai spus preşedintele CNAS. Duţă a ţinut să precizeze că, deşi sistemul informatic realizează o economie sistemului de sănătate şi furnizorilor, el nu poate rezolva subfinanţarea sistemului şi nevoia de resurse. Preşedintele CNAS a vorbit, de asemenea, despre o strategie informaţională coerentă în sănătate, garantarea confidenţialităţii şi securităţii datelor utilizate - numai după obţinerea acordului informat al cetăţenilor - pentru cardul naţional de sănătate, pentru prescripţia electronică şi pentru dosarul electronic de sănătate. Alt element primordial al viitoarei reforme îl reprezintă punerea în concurenţă directă a furnizorilor şi caselor de asigurări, publice şi private, şi introducerea de tipologii diferite de management sanitar, de coordonare a furnizării serviciilor şi de mecanisme de plată stimulatoare a performanţei. În plus, banul trebuie să urmeze pacientul şi parcursul acestuia în sistem trebuie să fie cât mai drept şi mai lin, pentru protejarea şi ameliorarea capitalului său de sănătate”, a mai spus Duţă.