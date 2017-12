Casiere la „Cochet“ acuzate că au furat bani din gestiune

Poliţiştii din Mangalia cercetează două femei, de 33, respectiv 37 de ani, din localitate, acuzate că ar fi delapidat în jur de 45.000 de lei din banii firmei la care lucrează. Potrivit anchetatorilor, cele două suspecte, Roxana M. şi Manuela M., casiere ale casei de amanet „Cochet” din oraşul Mangalia, ar fi întocmit în fals mai multe contracte pe numele unor persoane apropiate ori pe numele unor clienţi ale căror date de identificare se aflau în baza de date a societăţii, însuşindu-şi fără drept contravaloarea acestora. De asemenea, mai spun oamenii legii, cele două şi-ar fi însuşit fără drept bunuri amanetate, existente în seiful societăţii. Valoarea prejudiciului se ridică la 45.785 de lei. Reprezentanţii firmei la care cele două femei lucrează au descoperit frauda în urma unor verificări inopinate. „În urma unui control la punctul de lucru situat pe şoseaua Constanţei, din Mangalia, s-a constatat că cele două angajate au delapidat din gestiunea firmei aproximativ 45.000 de lei. Următorul pas a fost să inventariem toate bunurile aflate în gestiunea punctului de lucru”, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, Camelia Bucur, şef de unitate în cadrul societăţii păgubite.

DATORII Potrivit reprezentanţilor societăţii, cele două angajate au spus că ar fi luat banii din gestiune pentru a-şi plăti nişte datorii. „Am discutat cu cele două angajate despre această situaţie, iar ele ne-au spus că au avut datorii, că au avut nevoie de bani şi intenţionau să pună înapoi sumele pe care şi le-au însuşit. După ce am terminat inventarierea bunurilor, am cerut să ne explice cum au sustras banii, să dea o declaraţie pentru a lămuri acest aspect. Ele au refuzat şi au precizat că nu intenţionează să vorbească decât în prezenţa unui avocat. Noi am depus o plângere împotriva lor şi poliţiştii au pornit o anchetă. Cele două angajate lucrează în cadrul firmei de aproape doi ani. Au început să delapideze bani din gestiune în luna aprilie a acestui an”, a adăugat Camelia Bucur. Cazul a fost preluat de lucrătorii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Mangalia, care au întocmit pe numele celor două angajate dosare penale pentru delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Faţă de cele două casiere s-a dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au propus instanţei, ieri, arestarea preventivă a suspectelor.