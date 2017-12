CASS pentru chirii scoate din minţi oamenii de afaceri

CE ŞI CUM Camera de Comerţ Româno-Americană (AmCham) şi Consiliul Investitorilor Străini (CIS) solicită Guvernului reducerea impozitului local pe clădiri pentru firme, un sistem de redevenţă stabil şi competitiv în industria petrolieră şi susţinerea dezvoltării serviciilor medicale private. AmCham şi CIS avertizează că sistemul fiscal românesc ar putea fi afectat de unele măsuri prevăzute în cel mai recent angajament al autorităţilor faţă de „troica” creditorilor internaţionali (FMI, BM şi CE), făcând referire la impozitul local pe clădirile firmelor (care ar trebui să fie calculat diferenţiat, în funcţie de tipul imobilului) şi lipsa introducerii unui pachet de servicii medicale de bază care să compenseze lărgirea bazei de colectare a contribuţiilor (este vorba despre obligativitatea plăţii CASS de către persoanele care realizează venituri din chirii şi arendă - n.r.). În plus, oamenii de afaceri consideră că baza de calcul ar trebui plafonată la trei salarii medii brute pe economie şi nu cinci, aşa cum prevede acum legea. Cât despre redevenţele din industria petrolieră, AmCham şi CIS susţin un sistem „stabil şi competitiv, aplicat pe întreaga durată a concesiunii”: „Beneficiile pentru România ar fi uriaşe - am face un pas important către independenţa energetică, ne-am îmbunătăţi balanţa de plăţi, am avea un PIB mai mare şi am înfiinţa noi locuri de muncă”. Nu în ultimul rând, solicitările investitorilor străini pentru reforma Sănătăţii vizează şi mecanismul de impunere a taxei pe consumul de medicamente (clawback). „Dezvoltarea unui sistem privat de asigurări şi servicii medicale ar trebui văzută drept o soluţie viabilă pentru problemele actuale de finanţare din sistem”, apreciază oficialul CIS Daniel Anghel.

ACUZE Reamintim că plata CASS de către cei care obţin venituri din chirii şi arendă devine obligatorie de la 1 ianuarie 2014. În teorie, statul ar putea încasa câteva sute de milioane de euro la buget, însă ar fi nevoie ca toate contractele de cedare a folosinţei bunurilor să fie declarate. Decizia Guvernului a fost criticată dur de oamenii de afaceri, care consideră că noua taxă va descuraja investiţiile în construcţii (sector care suferă deja foarte tare, ajungând la jumătate din valoarea din 2008). „Taxa este echivalentă cu o mărire artificială şi netransparentă a cotei unice. Se aplică numai veniturilor din anumite investiţii (chirii) şi nu tuturor câştigurilor din investiţii (dobânzi, dividende etc.)”, spuneau recent reprezentanţii Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România. În opinia lor, măsura va avea ca efect creşterea gradului de neconformare (neplata contribuţiei) şi va genera un val de evaziune.