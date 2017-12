Câştig de peste 100.000 de lei, anulat !

Bucuria unui tânăr de 23 de ani din Constanţa la aflarea veştii că a câştigat peste 100.000 de mii de lei cu biletele jucate la casa de pariuri Super Bet a fost spulberată rapid pentru că biletele câştigătoare au fost anulate. Cazul lui Ionuţ Ştefan Neaţă este asemănător cu cel al unei alte constănţence care, de aproape un an, se judecă cu aceeaşi casă de pariuri pentru a intra în posesia sumei de 100.000 de lei, bani ce reprezintă câştigul la loteria Franţa Keno. Ionuţ Ştefan Neaţă spune că a cumpărat mai multe bilete şi a pariat pe 8 august, în mai multe judeţe din ţară, pe derivaţia „Cine merge mai departe” pe meciul Arsenal Kiev-Mura, care avea cotă 80. Turul meciului se jucase pe 2 august acasă la Arsenal Kiev, unde gazdele au învins cu scorul de 3-0, urmând ca pe 9 august să se joace returul. „Pe 9 august, intrând pe site-ul lor să verific biletele online, am văzut că la acest tip de pariu „Cine merge mai departe” în loc de cota 80, cea scrisă negru pe alb pe biletele mele, mi-a fost acordată cota 1, fără nicio motivaţie. Din cele 600 de bilete jucate de mine, 150 erau câştigătoare, iar suma se ridică la peste 100.000 de lei. Ulterior, casa de pariuri a trimis un comunicat public prin care a precizat că organizatorul de competiţie UEFA a decis la masa verde să sancţioneze echipa câştigătoare, Arsenal Kiev, deoarece a introdus în teren un jucător nelegitimat, şi a dat câştig de cauză adversarei acesteia, adică echipei Mura. Însă acest anunţ a apărut în oferta de pariere pe 9 august, nu pe 8 când eu am pariat”, a declarat Ionuţ Neaţă. Constănţeanul este decis să meargă până în pânzele albe pentru a intra în posesia câştigului.

SCUZE „Din motive tehnice şi umane, care ţin de viteza transmiterii informaţiei, de la anunţarea acestei decizii până la suspendarea acestui pariu din oferta Super Bet, sistemul a acceptat un mic număr de pariuri care au primit cota 1,00”, se arată în comunicatul remis de agenţie către clienţii săi. Ca şi în cazul celeilalte constănţence, agenţia Super Bet „se spală pe mâini” şi dă vina pe erorile tehnice ale sistemului. “Dintr-o eroare tehnică, meciul respectiv a avut o cotă greşită. În regulament este stipulat faptul că în momentul în care apar astfel de erori tehnice, clienţii au dreptul să li se acorde cota 1, pentru a-şi lua banii înapoi. Regulamentul este aprobat de Ministerul de Finanţe, care a permis şi introducerea acestui paragraf, ca şi o protejare a caselor de pariuri în cazul erorilor tehnice. În acest caz, clientul nu vrea banii înapoi, vrea să îşi recupereze banii din câştig pe o cale legală. A fost anunţat şi OPC-ul în acest caz şi urmează să se facă un control. Ca de fiecare dată, ne supunem controlului, deoarece nu este prima dată când avem astfel de incidente. Înţelegem şi respectăm demersul clientului şi cel mai probabil ne vom întâlni în faţa organelor abilitate”, a declarat managerul de comunicare SuperBet România, Dan Jakabhazi.