Câştigător al Cupei Campionilor Europeni, în teren la Trofeul „Telegraf”

Prezenţa foştilor fotbalişti la Trofeul „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din țară rezervat veteranilor, reprezintă un important punct de atracţie pentru spectatorii care vin în tribunele Sălii Sporturilor din Constanța. De-a lungul anilor, nume mari ale fotbalui românesc au evoluat la Trofeul „Telegraf”, printre ei fiind Gică Hagi, foşti jucători ai Farului, Ştefan Petcu, Paul Peniu, Petre Buduru, Ilhan Mustafa, care a şi dat lovitura de începere a partidei de duminică dintre SSC Farul Constanţa şi Ancora Mangalia, Constantin Gache sau Ion Constantinescu, precum şi regretaţii Dumitru Antonescu, Sevastian Iovănescu, Ştefan Sameş sau Costică Ştefănescu.

Ediţia a 26-a a adus încă un nume de legendă pe lista participanţilor la Trofeul „Telegraf”. De această dată este vorba de fostul mare mijlocaş Mihail Majearu, câştigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua Bucureşti în 1986, la Sevilla. Duminică seară, Majearu a îmbrăcat tricoul formaţiei ASC Săgeata Stejaru, în turneul „ultra old-boys” - jucători cu vârsta peste 45 de ani, şi a încântat asistenţa cu... mângâierile balonului. La 56 de ani, Majearu s-a declarat încântat de faptul că a descoperit la Constanţa un turneu de calitate, în care evoluează numeroşi foşti fotbalişti.

„La invitaţia unui coleg, Daniel Iftodi (n.r. - de două ori câştigător al Trofeului „Telegraf” în turneul „ultra old-boys”), am fost de acord să vin la acest turneu. Mi-a spus că este un turneu cu o vârstă înaintată şi am răspuns prezent. Eram convins că voi găsi aici mulţi fotbalişti şi am rămas surprins să văd că acest turneu are calitate. O competiţie extraordinară şi m-am simţit bine”, a spus Majearu, care a promis că va reveni la Constanţa şi pentru următoarele meciuri, poate şi împreună cu alte nume importante ale nopţii magice de la Sevilla, Tudorel Stoica şi Miodrag Belodedici: „Am înţeles că şi ei ar fi de acord să vină să joace la acest turneu şi mi-ar face o deosebită plăcere ca lumea să-şi reamintească şi de noi şi împreună să facem şi spectacol pentru cei care vor fi prezenţi în sală. Poate că în viitorul apropiat să se mai întâmple ceva în fotbalul românesc, pentru că în ultima perioadă mai mult sunt certuri şi probleme care nu fac bine fotbalului românesc”.

DANI OŢIL A DEBUTAT ŞI EL LA TROFEUL „TELEGRAF”

În turneul principal am mai consemnat şi debutul prezentatorului TV Dani Oţil în turneul principal - jucători cu vârsta peste 35 de ani -, în echipa ASC Săgeata Stejaru, pentru care au mai jucat Gigel Coman, precum şi mai mulţi jucători de la formaţia bucureşteană de minifotbal Neatza & Prietenii. Dacă Majearu a contribuit, alături de Marian Popa şi Daniel Iftodi, la victoria formaţiei ASC Săgeata Stejaru în duelul cu învingătoarea de la ediţia precedentă, Municipal Constanţa, scor 3-2, Marian Popa, Gigel Coman, Dani Oţil, Ionel “Pele” Păun şi ceilalţi jucători de la ASC Săgeata Stejaru au învins echipa gazdă a turneului, Telegraf, cu scorul de 7-2.

Spectacolul de la Trofeul „Telegraf” va continua, cu siguranţă, şi la sfârşitul acestei săptămâni, când se vor disputa şi celelalte meciuri din etapa a doua a fazei grupelor.

