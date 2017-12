Câştigătorii Festivalului de Film Sundance

”Fruitvale”, povestea unui tânăr afro-american ucis de poliţia din Oakland, a câştigat cea mai mare distincţie acordată în acest an la Festivalul de Film independent de la Sundance. Filmul lui Ryan Coogler a câştigat atât marele premiu al juriului pentru cel mai bun film de ficţiune american, cât şi marele premiu al publicului. La categoria filmelor străine, documentarul ”Pussy Riot: a Punk Prayer” despre grupul rus Pussy Riot a câştigat premiul special al juriului pentru un documentar din străinătate, la fel ca şi filmul ”Jiseul” semnat de sud-coreeanul O Meul.

”Fruitvale” , botezat după numele cartierului din San Francisco unde are loc acţiunea, povesteşte viaţa reală a lui Oscar Grant, care a fost ucis de poliţie la Revelionul din 2009. Unul din starturile filmului este Octavia Spencer, care anul trecut a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, în filmul ”The Help / Culoarea sentimentelor”. Marele premiu al juriului pentru un documentar american a fost acordat filmului ”Blood Brother”, care povesteşte viaţa unui american care pleacă în India pentru a lucra cu orfanii infectaţi cu HIV. Premiul pentru cel mai bun regizor al unui film american a fost acordat lui Jill Soloway, pentru ”Afternoon Delight”, în timp ce Zachary Heinzerling a câştigat premiul pentru cel mai bun regizor al unui film documentar pentru ”Cutie and the Boxer”. Cea de-a 29-a ediţie a Festivalului de film Sundance, marea întâlnire anuală a cinematografiei americane independente, s-a încheiat sâmbătă.