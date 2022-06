Câștigătorii Premiilor Caselor de Pariuri Online Românești 2022 Better Collective au fost anunțați!

În cadrul galei „Premiile Caselor de Pariuri Online de la Atena”, Better Collective a desemnat cei mai buni operatori de pariuri sportive din Grecia și România.

Scopul acestor premii este acela de a desemna cei mai buni operatori de pariuri utilizând date colectate de Better Collective pe întreg parcursul ultimului an. Gala a avut loc la BLE Pavillion din Atena. Împreună cu brandurile sale locale de renume, Betarades și PariuriX, Better Collective a desemnat câștigătorii diferitor categorii printre care și ”Alegerea Jucătorilor” și ”Cea mai bună casă de pariuri”, atât din Grecia cât și din România.

Shona Odonnell, Head of Strategic Events la Better Collective, a declarat:

„Premiile Better Collective au fost create pentru a susține și dezvolta valorile noastre de încredere, transparență, și de a pune jucătorii în centrul a ceea ce facem. Premiile sunt oferite din dorința de a oferi jucătorilor informații imparțiale. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că Premiile Caselor de Pariuri de la Better Collective pot fi considerate chiar unice, deoarece reflectă ceea ce jucătorii ne spun că este important pe piață. Felicitări tuturor câștigătorilor. Ei merită această onoare.”

Donații pentru ajutor de urgență

Better Collective a făcut donații pentru ajutor de urgență în Ucraina în numele tuturor oaspeților care au participat la evenimentul din Grecia, reușind să doneze 4.200 de euro Crucii Roșii.

Premiile Caselor de Pariuri Online Românești 2022

În cele ce urmează vom prezenta pentru fiecare categorie în parte lista nominalizaților, dar și a marilor câștigători. Astfel vei ști care casă de pariuri stă cel mai bine la fiecare criteriu în parte. Vă reamintim că procesul de colectare a informațiilor a fost unul cât se poate de imparțial, fiind efectuat de un departament din străinătate care în nici un moment nu a avut relații directe cu casele de pariuri. Astfel vă asigurăm că acest clasament este unul cât se poate de obiectiv.

Cele mai bune cote din tenis:

Lista scurtă de nominalizați: Efbet, Maxbet, Superbet, Winmasters, Fortuna

Câștigător: Efbet

Cele mai bune cote din fotbal:

Lista scurtă de nominalizați: Winmasters, Efbet, Stanleybet, Get’s Bet și Casa Pariurilor

Câștigător: Efbet

Cea mai diversificată ofertă de pariere:

Lista scurtă de nominalizați: Mozzart, 888Sport, Maxbet, Betano, Admiral Bet

Câștigător: Betano

Cel mai bun serviciu de relații cu clienții

Lista scurtă de nominalizați: Casa Pariurilor, Unibet, Betano, Baumbet, Winmasters

Câștigător: Betano

Cele mai bune metode de plată

Lista scurtă de nominalizați: Unibet, Betfair, NetBet, Stanleybet, Superbet

Câștigător: Superbet

Cea mai bună experiență pentru utilizatori:

Lista scurtă de nominalizați: NetBet, Casa Pariurilor, Betano, Superbet, Unibet

Câștigător: Unibet

Cel mai bun bonus de bun venit:

Lista scurtă de nominalizați: Fortuna, NetBet, Winbet, Publicwin, Winmasters

Câștigător: NetBet

Cea mai bună ofertă de fidelizare a clienților:

Lista scurtă de nominalizați: PokerStars, NetBet, Unibet, Betano, Maxbet

Câștigător: Betano

Cea mai bună casă de pariuri din România – alegerea jucătorilor:

Acest premiu a fost desemnat prin votul utilizatorilor Pariurix.com.

Câștigător: Superbet

Cea mai bună casă de pariuri din România

Acest premiu ține cont de toate celelalte criterii de mai sus.

Câștigător: Betano

Felicitări tuturor câștigătorilor!

În iulie 2022 Better Collective va desemna de asemenea cele mai bune case de pariuri din Anglia, Polonia, Suedia și Danemarca.

Despre Better Collective

Better Collective este un grup media global de pariuri sportive care oferă platforme ce împuternicesc și îmbunătățesc experiența de pariuri pentru fanii sportului și iGamers. Cu scopul de a face divertismentul sportiv mai antrenant și distractiv, Better Collective oferă o gamă largă de conținut editorial, informații despre casele de pariuri, informații despre date, sfaturi de pariere, comunități iGaming și instrumente educaționale. Portofoliul său de site-uri web include bettingexpert.com, VegasInsider.com, HLTV.org, Action Network, dar și site-ul românesc Pariurix.com. Better Collective are sediul în Copenhaga, Danemarca, și este listată la Nasdaq Stockholm (BETCO). Mai multe informații pe bettercollective.com.