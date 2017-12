Câştigătorii premiilor National Book în 2013

Scriitorii James McBride şi George Packer au fost recompensaţi, la New York, cu premiile National Book, unele dintre cele mai prestigioase distincţii literare din SUA, în cadrul unei gale unde E.L. Doctorow şi Maya Angelou au primit distincţii onorifice. James McBride a primit premiul Fundaţiei National Book pe 2013 la categoria opere de ficţiune, pentru romanul „The Good Lord Bird”, o explorare a identităţii şi a supravieţuirii în perioada sclaviei americane. Romanul câştigător a fost ales dintr-o listă scurtă de cinci autori, care a inclus scriitorii Rachel Kushner, Thomas Pynchon (care a câştigat premiul în 1974, cu romanul „Curcubeul gravitaţiei / Gravity's Rainbow” - Polirom, 2010), Jhumpa Lahiri şi George Saunders. „Nu am pregătit un discurs. Nu am crezut că voi fi aici în această seară. Este, desigur, foarte plăcut”, a declarat James McBride.

George Packer a câştigat National Book Award la categoria non-ficţiune pentru volumul „The Unwinding: An Inner History of the New America”, o istorie a Statelor Unite ale Americii care acoperă intervalul 1978 - 2012, narată de americani, în diferite momente ale vieţii lor. Jurnalistul, romancierul şi dramaturgul George Packer a concurat într-o categorie dominată de lucrări de istorie, scrise de Wendy Lower, Jill Lepore, Alan Taylor şi Lawrence Wright. „Este o onoare incredibilă. Mă simt foarte norocos că am primit acest premiu”, a spus George Packer după ce i s-a înmânat premiul National Book, ajuns anul acesta la a 64-a ediţie.

Mary Szybist a câştigat premiul pentru poezie, cu volumul „Incarnadine”, iar Cynthia Kadohata a fost premiată la categoria literatură pentru copii şi tineri, cu volumul „The Thing About Luck”. Fiecare câştigător a primit, pe lângă statueta de bronz, un premiu de 10.000 de dolari. E.L. Doctorow, autorul romanului „Ragtime” (tradus în limba română de Antoaneta Ralian), a primit Medalia pentru Contribuţia la Literatura americană, acordată pentru întreaga operă, scrisă într-un interval de peste cinci decenii, după ce a câştigat acest premiu la categoria ficţiune în 1986, pentru romanul „World's Fair”. Maya Angelou, autoarea autobiografiei „I Know Why the Caged Bird Sings”, devenită o scriere clasică al literaturii americane, a primit un premiu pentru servicii remarcabile aduse comunităţii literare din America.

Finaliştii celor patru categorii au fost aleşi din 1.432 de volume publicate, dintre care 408 opere de ficţiune şi 517 opere de non-ficţiune. Printre câştigătorii din anii precedenţi se numără Joan Didion, Elmore Leonard, Norman Mailer, John Updike, Philip Roth şi Ralph Ellison.