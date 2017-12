Câștiguri... simbolice din titlurile de stat românești

Randamentele medii ale titlurilor de stat s-au menţinut în iunie sub nivelul de 1%, pentru scadenţele mai mici de un an, stagnând faţă de mai; în cazul maturităţilor de 3 - 5 ani, randamentele au crescut. Analiştii au anticipat posibilitatea creşterii bonificațiilor, având în vedere că s-a materializat riscul extern privind ieşirea Marii Britanii din UE. Astfel, pentru certificatele de trezorerie cu scadenţă la şase luni, randamentele medii erau la nivelul de 0,45% la 30 iunie, la fel ca în perioada februarie - mai. Randamentele s-au înjumătăţit faţă de finele lui 2015 şi au coborât încă din prima lună a anului sub 0,5%. Trendul de scădere a fost vizibil în primele luni ale anului şi pentru titlurile la 12 luni, câștigul mediu coborând sub 1% şi staţionând, la sfârșitul lui iunie, la 0,7%. La obligaţiunile cu maturitate de trei ani, randamentul mediu a coborât în acest an sub 2%, iar în iunie a ajuns la 1,9%, faţă de 1,81% în mai. Pentru licitaţiile cu titluri cu scadenţă la cinci ani, randamentul scăzuse încă din a doua parte a anului trecut sub 3% şi a rămas, în ianuarie - mai, sub acest prag. În iunie, însă, randamentul a urcat la 2,73%. La zece ani, Ministerul Finanţelor Publice s-a împrumutat în iunie la 3,5%, un cost mai scăzut decât în mai, randamentul mediu fiind în scădere faţă de cel de la finalul anului trecut.