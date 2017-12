Casting pentru dansuri la copii

Școala de dansuri „All in one Dance“ din Constanța organizează luna aceasta un casting pentru copiii care vor putea să evolueze în cele două trupe ale școlii, True Volt și Unlimited. Pe 10 și 17 iunie, de la ora 18.00, la sediul școlii de dans are loc preselecția pentru copii de până la 13 ani, iar pe 11 și 18 iunie, de la ora 20.00 - preselecțiile pentru cei de peste 13 ani. Participanții vor trebui să prezinte un moment de dans, de un minut, pe stilul pe care îl stăpânesc cel mai bine, iar apoi vor oferi încă o mostră de dans pe o piesă aleasă de instructori.