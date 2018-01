Castrarea chimică a pedofililor ar putea fi folosită și în România!

Încă o dată, realitatea ne-a dovedit că românii se pricep de minune să comenteze, să sancționeze și să dea lecții cu privire la diverse derapaje, dar mereu DUPĂ ce acestea au loc, nu ÎNAINTE. Cu alte cuvinte, știm perfect să dăm cu gura, dar n-avem niciun talent să prevenim evenimentele neplăcute. Iar asta se întâmplă la nivelul cel mai înalt, unde legile sunt încălcate cu bună știință de cei însărcinați să le pună în aplicare sau proiectele normative stau mulți ani prin sertarele Parlamentului, fără ca măcar să se intereseze cineva de ele. Iar, în tot acest timp, mulți profită de ignoranța autorităților și legiuitorilor și ajung să comită fapte prin care pun în pericol viața și integritatea nevinovaților. Așa s-a întâmplat în cazul „Colectiv”, când a fost nevoie de o tragedie pentru ca patronii și autoritățile să conștientizeze că nu de de glumit cu legile privitoare la securitatea la incendiu.

NE-A SUPĂRAT UN PEDOFIL? SĂ VORBIM DIN NOU DESPRE CASTRAREA CHIMICĂ!

La fel se întâmplă și cu scandalul legat de polițistul pedofil, care a agresat doi copii în liftul unui bloc. După ce a izbuncit scandalul și au reieșit la iveală alte infracțiuni comise de respectivul om al legii, a revenit în atenție un proiect legislativ uitat de ani buni prin sertarele parlamentarilor și care, dacă era adoptat, probabil ar fi prevenit acest incident. Este vorba despre legea privitoare la castrarea chimică a violatorilor și pedofililor, care a fost depusă în parlament încă din 2014. Proiectul a fost îndelung discutat și criticat pentru că, în accepțiunea unora, încalcă drepturile omului. În final, proiectul a fost abandonat, fiind și acum rătăcit prin birourile Camerei Deputaților. Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a anunţat, marţi seară, că va redepune în Parlament iniţiativa legislativă care prevedea castrarea chimică a pedofililor, afirmând că s-a dovedit încă o dată că intuiţia şi flerul său politic sunt „prea revoluţionare pentru unii”. „Acum trei ani, am depus iniţiativa legislativă privind castrarea chimica a pedofililor, castrare chimica care exista aproape in toate ţările europene şi in SUA, chiar şi in Republica Moldova şi care, prin tratamentul aplicat pedofililor, ar fi eliminat pornirile psihopate ale acestor pedofili şi ne-ar fi aparat copiii. Dar, din păcate, iniţiativa mea a primit aviz negativ de la Ministrul Justiţiei de atunci, coleg în PSD. Acum, va trebui sa reintroduc aceeaşi iniţiativă, însă inconștiența unora poate sa distrugă vieţi şi familii”, a scris Cătălin Rădulescu pe pagina sa de Facebook. Inițiatorii legii din 2014 au argumentat că o asemenea pedeapsă există în legislațiile mai multor state europene. În Danemarca, de exemplu, criminalitatea sexuală și gradul de recidivă au scăzut de la 83% până la 4%. Pe de altă parte, caracterul reversibil al tratamentului hormonal în cauză face ca, în cazul unor erori judiciare, cei condamnați pe nedrept să nu sufere pe viață.