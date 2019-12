Cât a crescut venitul mediu al românilor în ultimii 30 de ani

În ultimele decenii, salariul mediu net al românilor a suferit din cauza inflaţiei sau a crizelor economice însă a înregistrat o creştere accelerată. Dacă în 1991 un român câştiga în medie 100 de dolari, treizeci de ani mai târziu, respectiva sumă este de 6 ori mai mare. Luna mai 2019 a fost prima lună cand rata şomajului a scăzut sub 3%. În 2019, jumătate din activităţile economice din România au declarat mai puţine locuri de muncă vacante ca în 2018. Domeniile în care s-au declarat mai multe locuri vacante ca anul trecut au fost comerţul, construcţiile şi HORECA. Mai puţine locuri vacante ca anul trecut au fost raportate în industrie, învăţământ şi sănătate. Cele mai mari creşteri salariale în 2019 s-au înregistrat în domeniul construcţiilor: 30% mai mult comparativ cu 2018. Alte domenii cu creşteri notabile au fost învăţamântul, transporturile şi sănătatea. Anul 2020 are toate şansele să semene mult ca evoluţie cu anul curent. Estimările pentru PIB sunt de scădere sub valori de 3.5%, fapt ce va influenţa evoluţia salariilor din mediul privat. Guvernul a anunţat că va estompa creşterile de salarii în sectorul de stat, iar aşteptările sunt ca şomajul să scadă şi mai mult. Toate aceste tendinţe vor determina însă tot mai multe proiecte punctuale gestionate cu muncitori străini. Treptat, dar sigur, în 2020, numărul salariaţilor din economie va depăşi 5 milioane de persoane.