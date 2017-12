Cât au cheltuit în nouă luni turiştii cazaţi în hotelurile şi pensiunile din România?

Numărul de turişti nerezidenţi cazaţi în hoteluri şi pensiuni turistice a fost în primele nouă luni de 1,48 milioane, aceştia cheltuind 3,73 miliarde lei, a anunţat, ieri, INS. "Principalul motiv al sejurului petrecut de turiştii nerezidenţi în România l-au reprezentat afacerile, participarea la congrese, conferinţe, cursuri, târguri şi expoziţii (60,6% din numărul total de turişti nerezidenţi), cheltuielile acestora reprezentând 66,3% din totalul cheltuielilor. Cel de-al doilea motiv al sejurului petrecut de nerezidenţi în România l-au reprezentat călătoriile în scop particular (39,4% din numărul total de turişti nerezidenţi), cheltuielile acestora reprezentând 33,7% din totalul cheltuielilor. Călătoriile în scop particular includ călatoriile pentru vacanţe, cumpărături, evenimente culturale şi sportive, vizitarea prietenilor şi rudelor, tratament medical, religie, tranzit şi alte activităţi", se arată într-un comunicat al INS. Din totalul cheltuielilor pentru afaceri, ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile pentru cazare (52,3%), fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (93,5% din totalul cheltuielilor pentru cazare). Cheltuielile turiştilor nerezidenţi în restaurante şi baruri au fost de 16,1%, iar cele pentru cumpărături au reprezentat 11,7%. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, 36,7% au reprezentat cheltuielile pentru cumpărarea alimentelor şi băuturilor, urmate de cheltuielile pentru cumpărarea de cadouri şi suveniruri (33,3%). Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 55,5% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile pentru accesul în parcuri de distracţii, târguri, cazinouri, săli de jocuri mecanice au reprezentat 59,9% din totalul cheltuielilor pentru recreere. Din totalul nerezidenţilor sosiţi în România în primele nouă luni, 43,2% şi-au organizat sejurul prin agenţii de turism, iar 33,3% şi-au organizat singuri sejurul. Principalul mijloc de transport utilizat de către turiştii nerezidenţi pentru a sosi în România a fost avionul (76,7% din numărul total de turişti). Autoturismele proprii au fost utilizate de 12,6% din numărul total de turişti, urmate de autocare şi autobuze cu 8,4% şi alte mijloace (tren, ambarcaţiuni fluviale, autoturisme închiriate, motociclete etc.) cu 2,3%. În trimestrul al treilea, numărul turiştilor nerezidenţi a fost de 641.200, iar cheltuielile au însumat 1,52 miliarde lei. Datele INS arată că sosirile şi înnoptările în unităţi turistice au crescut în primele nouă luni, faţă de aceeaşi periodă a anului trecut, cu 6,1%, respectiv cu 5,7%. Astfel, sosirile au însumat 6,569 milioane, iar înnoptările - 16,054 milioane. Din total, sosirile turiştilor străini au reprezentat în perioada analizată 22,5%. Cea mai mare pondere în totalul turiştilor străini au deţinut-o cei din Europa (77,5%), iar din aceştia 85,7% au fost din ţări UE. Cei mai mulţi turişti au venit din Germania (185.265), Italia (137.801) şi Israel (106.105).