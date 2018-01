Cât au cheltuit românii de Revelion, în stațiunile din țară?

În stațiunile din țară au ajuns de Revelionul 2017/2018 peste 167.000 de turiști, cu 5,5% mai mult decât în anul precedent, unde au cheltuit aproape 37 de milioane de euro, în creștere cu 11%, comparativ cu Revelionul anterior, reiese din calculele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). În ciuda faptului că hotelierii se așteptau ca în acest an, de Revelion, numărul turiștilor să scadă comparativ cu anul trecut, ținând cont de puterea de cumpărare mai mică și de faptul că în această perioadă n-a fost zăpadă, au avut o supriza plăcută, pentru că stațiunile din țară au fost cu 5,5% mai pline decât de Revelionul 2016/2017. "Fără să fi devenit, așa cum ne dorim, de altfel, cu toții, o destinație pe care străinii o iau în calcul atunci când își plănuiesc vacanța de Revelion, România se detașează de la an la an ca fiind principala opțiune de vacanță a turiștilor români. Tarifele de cazare acesibile, mâncarea mai ieftină decât oriunde în destinațiile concurente și faptul că este o țară sigură, fac ca numărul de români din stațiunile autohtone să se majoreze constant de la an la an. Cu toate acestea, vremea caldă, anormală pentru această perioadă, a scăzut cererea pentru destinațiile de schi interne și externe", a declarat Dragoș Răducan, prim-vicepreședintele FPTR.

REVELIONUL ÎN ROMÂNIA Evenimentele politice, sociale, dar, mai ales, economice din ultima parte a acestui an nu au influențat fluxul de turişti români și nu au existat modificari semnificative pentru rezervările de Revelion în stațiunile din țară, comparativ cu anul trecut, ba dimpotrivă, lucrurile au mers chiar mai bine per total, deși anumite segmente au scăzut. Ca de obicei, destinațiile cu tradiție au fost arhipline, înregistrându-se la nivel național o creștere a numărului de turişti cu 5,5% față de anul trecut. În continuare, cel mai mare număr de locuri vândute de Revelion se înregistrează în turismul rural. Astfel, 58.000 de turişti au preferat să-şi petreacă noaptea de Revelion la pensiuni, cu 5,5% mai mult faţă de anul trecut. Datorita pachetelor consistente de servicii, în acest segment s-au inregistrat cele mai lungi sejururi, de până la cinci nopți.

STAȚIUNI BALNEARE Peste 28.000 de români au ales să petreacă sărbătorile de iarnă în staţiunile balneare, în scadere cu 3,4%, față de anul trecut. Scăderi s-au înregistrat şi în zonele montane, unde 36.000 de persoane au optat să-şi petreacă vacanţa de Revelion la munte, cu 5,5% mai puțin față de anul trecut. Motivul principal pentru aceasta involuție a fost vrema extrem de caldă, nespecifica acestei perioade și lipsa posibilităților de agrement alternativ sporturilor de iarnă.

Pentru ofertele de Revelion ale hotelurilor din marile oraşe ale României au plătit peste 36.000 de persoane, în creștere cu aproximativ 3% față de anul anterior. Creşteri s-au înregistrat în Delta Dunării, dar și pe Litoral, numărul turiștilor din aceste destinații fiind, totuși, foarte mic. În ceea ce priveşte tarifele percepute în perioada sărbătorilor, se constată că acestea au crescut față de 2017 cu o medie de 5%. Astfel, românii au cheltuit peste 172 milioane de lei pentru achiziţionarea pachetelor de Revelion în ţară, în creștere cu 11% față de anul anterior. Cele mai căutate zone au fost Valea Prahovei, Poiana Braşov, Păltiniş, Rânca, Strajă, Călimăneşti, Felix şi zonele tradiţionale rurale Bran-Moieciu, Maramureş, Bucovina.

REVELIONUL ÎN STRĂINĂTATE

Românii care au ales să își petreacă vacanța de sărbători în străinătate au avut de ales între destinații de schi și sporturi de iarnă, pachete turistice de tip city-break în orașe europene și destinații exotice îndepărtate. Chiar dacă au beneficiat de un număr mai mic de zile libere, aproape 11.000 de turiști români au apelat la agenţiile de turism pentru petrecerea Revelionului în străinătate. Astfel, numărul celor care au petrecut sărbătorile de iarnă în alte ţări a crescut cu aproximativ 8% față de anul 2016, aceștia cheltuind cu 13% mai mult față de anul trecut. Cei mai mulți și-au cumpărat pachete pentru destinații de schi și sporturi de iarnă în Austria, Franța, Italia și Bulgaria.