Cât au cheltuit românii în minivacanța de 1 Mai? Pe litoral, cifre exagerate?!

Aproximativ 94.000 de turiști au ajuns anul acesta, în minivacanța de 1 Mai, în diverse stațiuni din țară, unde au cheltuit aproximativ 3,5 milioane de euro, cu aproape un milion de euro mai puțin decât anul trecut, când de ziua internațională a muncii au plecat în vacanțe 99.000 de turiști, potrivit unui studiu al Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Conform sursei citate, vedeta acestei minivacanțe a fost zona rurală, pensiunile reușind să atragă peste 40.000 de turiști. Cele mai căutate zone au fost Bran, Bucovina și Maramureş. În zona rurală, cazarea a costat între 40 - 300 lei de persoană. ”Litoralul românesc a fost și el la mare căutare în acest an. Deschiderea oficială şi legală a sezonului s-a transformat într-o tradiție care îi determină an de an pe români să ajungă la mare de 1 Mai. Nu putem face însă o comparaţie cu 2016, pentru că atunci am avut o vacanţă prelungită, Paştele fiind legat de 1 Mai. Cei mai mulți turiști care și-au petrecut minivacanța de 1 Mai la malul mării au fost tineri. Aceștia au preferat Mamaia, datorită posibilităților variate de distracție, iar cluburile și barurile au fost principalele atracții. Alături de Mamaia, și stațiunea Vama Veche s-a aflat în preferințele tinerilor”, se arată în aceeași sursă menționată. Faţă de 2015, FPTR precizează că a constatat că au fost cu 40% mai puţine locuri de cazare ofertate, în ciuda faptului că au apărut unităţi noi de cazare. În Mamaia, gradul de ocupare a hotelurilor deschise a fost de aproximativ 90%, vânzându-se astfel 14.000 de locuri din totalul de 23.000 de locuri clasificate. ”Din păcate, în sudul litoralului, turiştii n-au coborât în staţiuni, aceştia au preferat să meargă direct în Vama Veche, care a fost celălalt pol al distracţiei de 1 Mai. În Vama Veche sunt 2.500 de locuri clasificate şi probabil mai există încă 1.500 neclasificate. Din datele puse la dispoziție de hotelieri, anul acesta, de 1 Mai, au venit pe litoral în jur de 20.000 de turiști, și când spunem asta ne referim la cei care au cumpărat cel puțin o noapte de cazare. Un număr mult mai mare decât cel al turiștilor a fost reprezentat de vizitatori, în general locuitorii orașelor de la malul mării, care au venit pentru o zi în stațiuni, fără să înnopteze într-o structură de cazare. Diferența dintre cei 20.000 de turiști și cifrele exagerate de 40.000 sau chiar 70.000 vehiculate în mass-media o reprezintă vizitatorii”, potrivit Federației. Pe litoral, tarifele au pornit de la 30 de lei pentru o noapte de cazare până la 250 - 300 de lei pe noapte. Chiar dacă la munte s-au anunțat precipitații, 18.000 de români și-au rezervat o vacanță într-unul dintre hotelurile din stațiunile montane, unde au cheltuit doar pe cazare aproximativ 3,25 milioane de lei în sejurul de 2 - 3 zile. La munte, cazarea a costat între 80 - 500 de lei de persoană. Stațiunile balneare au fost și ele solicitate în această perioadă. Mult mai puțini români s-au orientat spre Delta Dunării. Este vorba despre 1.000 de persoane, în special pescari pasionați și turiști dornici de inedit. În ceea ce priveşte tarifele, în Delta Dunării, de exemplu, trei nopţi de cazare la un hotel de trei stele, cu mic dejun, costă 500 de lei de persoană. De asemenea, câteva mii de români au mers în Bulgaria, atraşi de condiţiile oferite, iar acolo hotelurile au fost deschise mai devreme decât pe litoralul românesc, deoarece a permis vremea. Multe hoteluri din Bulgaria au făcut reduceri de până 25% pentru cazările de minimum trei nopţi, au piscine, iar staţiunile au fost pregătite să primească turişti. În Bulgaria, pachetul de trei nopţi la trei stele cu mic dejun, transport cu autocarul, a costat între 150 și 300 de euro. Românii care au ales să meargă de 1 Mai în city break-uri din diverse capitale europene au plătit mai mult de 200 de euro de persoană. La Praga, pachetul porneşte de la 199 de euro, pentru trei nopţi de cazare la un hotel de trei stele, cu mic dejun şi transport cu avionul. Acelaşi pachet pentru Roma costă 252 de euro de persoană, în timp ce pentru Paris depăşeşte 340 de euro. În Barcelona, aceleaşi servicii, dar la un hotel de patru stele, costă 350 de euro. O vacanţă de şapte nopţi în Sicilia, Napoli sau Toscana, cu demipensiune la hotel de patru stele şi transport cu avionul, costă 295 de euro de persoană.