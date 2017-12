Cât câştigă liderii celor mai puternice ţări din lume

”Sincer, nici nu ştiu ce salariu am. Ei mi-l dau şi eu îl pun într-un cont”, le spunea Vladimir Putin unor reporteri, la sfârşitul anului trecut. Pornind de la afirmaţia liderului rus, CNN şi Business Insider au comparat salariile liderilor celor mai puternice ţări din lume. Pe primul loc se situează preşedintele SUA, Barack Obama, cu un salariu de 400.000 de dolari. Salariul prezidenţial s-a dublat când a devenit preşedinte George W. Bush, în anul 2001. Angela Merkel ocupă locul al treilea, cu 234.400 de dolari, salariul cancelarului german fiind mărit în luna martie a acestui an, cu 2,2%, potrivit unor documente guvernamentale. Francois Hollande, preşedintele Franţei, ar fi ocupat o poziţie mai înaltă în acest clasament dacă salariul nu i-ar fi fost redus în 2012 cu 30%. Fără reducere, Hollande ar fi avut un salariu de 274.552 de dolari, eventualitate care l-ar fi situat pe locul 2 în clasament, după Obama. Vladimir Putin s-a clasat pe locul 9, cu 136.000 de dolari, în timp ce conducătorul Chinei, Xi Jinping, ar ocupa ultimul loc, cu 22.000 de dolari, sumă la care a ajuns după mărirea de 60% de la începutul acestui an.