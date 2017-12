Cât câştigăm, atâta mâncăm?

De ani buni se vorbește despre România ca despre o țară care se grăbește să alinieze prețurile la nivelul statelor din Vest, dar se lasă pe tânjală când vine vorba despre majorarea salariilor. Teoria o știm cu toții. Probabil nu există român care să nu cunoască "tendințele" statului. Însă, când vezi nivelul dezastrului în cifre, parcă situația este mult mai neagră decât îți imaginai. Institutul european de statistică Eurostat a realizat o analiză în care a redus puterea de cumpărare a cetățenilor statelor comunitare la o realitate absolută: câtă mâncare poate pune omul pe masă, în funcție de salariul mediu și prețurile de consum din fiecare stat. Din păcate, nu se poate verifica barometrul general acceptat în România, conform căruia "nu o ducem prea bine, dar suntem peste Albania", pentru că Albania, nefiind membră UE, nu face obiectul studiului. Dar suntem un pic peste Bulgaria, singura țară din comunitatea europeană ai cărei cetățeni nu pot cumpăra mai multă mâncare decât România. Dacă vorbim în termeni de veste bună / veste proastă, vestea bună este că România are prețuri aproximativ la fel de mici pentru mâncare ca și Bulgaria, Polonia și Ungaria (acestea sunt aproximativ cu 50% mai mici decât media comunitară). Vestea proastă este că polonezii și maghiarii pot cumpăra lunar mult mai multă hrană decât românii pentru că, nu-i așa, salariile medii din cele două state sunt aproape duble comparativ cu cele din țara noastră (România - 380 euro; Ungaria - 550 euro; Polonia - 650 euro). Nu ne comparăm cu Norvegia sau Elveția, care au venituri medii de 3.900, respectiv 4.100 de euro, pentru că ne-ar lovi iremediabil deprimarea. Am putea îndrăzni o comparație mai indulgentă, cu Suedia, ai cărei cetățeni pot pune pe masă de trei ori mai multe alimente decât românii (în condițiile în care prețurile alimentelor în țara nordică sunt aproximativ duble față de cele de la noi). Ca o concluzie generală, într-o țară care odată, demult, a fost grânarul Europei și care deține terenuri agricole de invidiat, cetățenii au o putere de cumpărare a alimentelor de 2,5 ori mai mică decât media comunitară, singurul stat care reușește să ne bată la contraperformanțe fiind Bulgaria.