Cât cheltuiesc părinţii pentru serbarea de Crăciun?

Cea mai așteptată lună din calendar este cu siguranță decembrie, copiii fiind cei mai răsfățați în această perioadă. Pe lângă atmosfera de basm din magazine, care îi întâmpină pe vizitatori cu luminițe și colinde, cei mici primesc cadouri toată luna, de Moș Nicolae și de Crăciun, dar și la serbările de iarnă, unde, de asemenea, participă Moșul cel darnic. Pentru cei mici, serbările sunt motiv de pregătiri din timp, în care toate detaliile contează, poeziile și colindele sunt repetate din timp la grădiniță sau la școală, iar costumele sunt alese cu grijă, astfel încât să se potrivească cu personajul interpretat și cu personalitatea micului artist. Pentru cei mici este o bucurie să se costumeze în personaje din povești, însă părinții sunt puși în situația de a alerga după costumele potrivite și de a scoate bani pentru a le cumpăra sau închiria în ziua serbării. Părinții mai îndemânatici și care vor să economisească bani pot încerca să improvizeze un costum pentru serbare. ”Anul trecut, la serbarea de clasa a IV-a, fetița a fost Crăiasa Zăpezii. Am improvizat ceva din rochia de mireasă a surorii mele, pentru că aproape se potriveau ca dimensiuni, iar deasupra am pus un tul pe care am prins fulgi de zăpadă din beteală argintie. A avut cel mai frumos costum de la serbare”, a spus Gabriela, mama unei eleve. Cei care nu vor să se riște pot alege să cumpere un costum de-a gata. În magazine, dar și pe internet, costumele sunt la mare căutare în această perioadă, iar prețurile pornesc de la câteva zeci de lei și pot ajunge până la câteva sute de lei. Căutate sunt costumele de Crăiasa Zăpezii, Moș Crăciun și Crăciunițe, reni și spiriduși, dar și magii, oamenii de zăpadă, brăduții, îngerașii și fulgii de nea. Dacă în magazine oferta nu este extrem de variată, cele mai întâlnite costume fiind cele de Moș Crăciun și Crăciunițe, care costă în jur de 60 de lei, în magazinele online găsiți mai multe modele pentru cei mici. Prețurile pornesc de la 60 de lei, însă costumele mai complexe și care cu siguranță vor face furori printre colegi ajung până la 300 de lei.

COSTUME ÎNCHIRIATE Părinții care nu vor să investească sume importante în costumele celor mici, pe care să le poarte doar câteva ore la serbare, pot alege să închirieze. La o simplă căutare pe internet, părinții pot găsi o ofertă bogată, pentru care nu vor face o gaură prea mare în buget. ”În această perioadă s-au căutat costumele de reni, brăduți, oameni de zăpadă, spiriduși, prințesa Elsa din animația „Frozen“ și bineînțeles costumele de Moș Crăciun și Crăciunițe”, a spus Lidia, o constănțeancă ce a făcut o afacere din închirierea costumelor pentru copii. Pe pagina sa de Facebook, părinții găsesc numeroase modele și pot face rezervări telefonice pentru ziua serbării. ”Am rezervări făcute încă de acum o lună, însă nu îmi place să refuz oamenii, așa că încerc să fac rost de costume pentru toți cei care apelează la serviciile mele”, a spus Lidia. Prețurile de închiriere a costumelor în această perioadă variază între 30 și 60 de lei, în funcție de personajul ales și de firma la care apelați. ”Băiețelul meu va fi om de zăpadă în serbarea de Crăciun. M-am tot gândit să improvizez ceva, dar apoi am discutat cu alți părinți și copiii lor aveau costume mai spectaculoase. Așa că am apelat la un costum închiriat de om de zăpadă, care arată foarte bine și cu siguranță nu va fi mai prejos decât ceilalți copii”, a spus Cristina, mama unui băiat în clasa I.

Și alți bani...

Pe lângă cheltuielile pentru a-i costuma pe cei mici cu hainele cele mai potrivite pentru serbarea de Crăciun, când își fac bugetul pentru Sărbători, părinții trebuie să ia în calcul și achiziționarea cadoului perfect pe care copiii îl vor primi de la Moș în cadrul serbării. De asemenea, un astfel de eveniment presupune și organizarea unui mic protocol pentru cei mici și pentru părinții invitați, cu băuturi și dulciuri, care scoate din buzunarele părinților alți bani pentru serbarea de Crăciun. Și dacă părinții doresc să o răsplătească pe învățătoare pentru că se ocupă de cei mici cu dedicație, în funcție de cadoul pe care vor să îl ofere trebuie să aloce o altă sumă din buget și pentru acest lucru. Să mai calculăm și faptul că în prima zi de Crăciun cei mici așteaptă cel mai frumos cadou de la Moș Crăciun?