Cât costă cazarea la hotelul de gheață de la Bâlea Lac

Dacă vreți un Crăciun ieșit din comun, ar fi bine să știți că nu numai în străinătate puteți petrece Sărbători de vis. În aceste zile se lucrează intens la construirea celui de-al unsprezecelea hotel de gheaţă de la Bâlea Lac, care convinge anual aproape 8.000 de turiști să îl viziteze. Lucrările au început în 2 decembrie şi au fost deja ridicaţi pereţii exteriori, urmând ca până la Crăciun să fie amenajate și interioarele. Tema din acest an a hotelului de gheaţă este ”Europa”, iar cele 14 camere vor avea nume care să amintească de ţări ale Uniunii Europene. Pentru cei care doresc să se cazeze în camere de gheaţă, dar vor mai multă intimitate, de câţiva ani deja se ridică, lângă hotelul propriu-zis, şi trei construcţii de tip iglu. Realizarea lor va continua după Anul Nou. O noutate în acest an va fi un patinoar construit în imediata apropiere a lacului Bâlea.

AVENTURĂ EXTREMĂ Petrecerea unei nopţi într-o cameră din gheață este o aventură extremă. Temperatura este cuprinsă între -2 şi 2 grade Celsius, iar turiștii primesc pături şi blănuri pufoase, dar şi saci călduroşi de dormit. Cei care doresc să se cazeze plătesc 440 de lei pe noapte pentru camerele din hotel (camere duble) şi 660 de lei în iglu. Copiii cu vârste între 6 şi 15 ani beneficiază de o reducere de 50%, iar pentru copiii sub 6 ani, cazarea este gratuită. Pe timpul zilei, hotelul este deschis vizitatorilor, iar între orele 21.00 şi 8.00 se află la dispoziţia celor care se cazează. Pentru Revelion, hotelul de gheaţă este complet rezervat de un grup de turişti britanici, aceiaşi care vin an de an.

REALIZAT DE O MÂNĂ DE OAMENI DIN MUREŞ Ridicarea hotelului de gheață durează mai puțin de o lună, condiţiile de lucru fiind foarte grele: temperaturi sub zero grade, vânt care ajunge şi la 100 kilometri la oră sau umiditate. Pentru al şaselea an consecutiv, construcţia este realizată de Varga Atilla şi alți 25 de meseriaşi veniţi din localitatea Aluniş, judeţul Mureş.

”În construcţii lucrezi, de obicei, vara, când e cald, e frumos. Aici se lucrează la temperaturi scăzute, cu vânt care bate”, a spus Varga Atilla. Materia primă pentru constructori este lacul Bâlea, cel mai mare lac glaciar din Munţii Făgăraş. Ca să poată fi folosită, gheaţa trebuie să fie destul de groasă, de minimum 30 de centimetri, însă e de preferat să aibă 60 - 70 de centimetri, iar la o asemenea grosime se ajunge doar la temperaturi foarte scăzute. Bucăţile de gheaţă trebuie să fie cât mai mari pentru ca hotelul să fie trainic şi soarele să nu-l poată topi uşor. Fiecare bloc de gheaţă cântăreşte între 50 şi 70 de kilograme. Sute de astfel de blocuri de gheaţă sunt montate şi fixate cu apă şi zăpadă pentru a realiza construcţia.