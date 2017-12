Cât costă cea mai scumpă vilă din Constanța

12:50:41 / 25 August 2015

ROMANUL "DOARME"

P.S. Recent, am vizitat Spania si Italia. Am vazut acolo, pe malul Marii Mediterane, cu vedere la palmieiri, mare combinata cu munti, nisip auriu si apa albastra si cristalin de curate adevaratul lux. Am gasit case de 1000 de ori mai frumoase din punct de vedere al gustului si luxului in aceste zone la valoarea de 200.000 - 1.000.000 Euro. Cum este posibil oare sa coste atat niste cazemate trantite din BCA ieftin intr-o tara ca Romania, in care salariul omului de rand este 200 Euro? Exte exact fenomenul intalnit in orice tara bananiera. Balcani-ul va fi intotdeauna Balcani datorita prostiei smenarului cu bani ce face ce vrea el in aceasta tara, dupa logica sa de babuin ignorat de evolutie. Stati fratilor si nu-I luati de gat, stati si acceptati. Eu si cu cativa nu putem schimba Romania, oricat am iesi in strada si oricat am scrie pe internet. Intr-o tara majoritatea decide soarta, iar daca majoritatea este SEDATA de o mana de borfasi incompetenti, atunci asa va fi si soarta copiilor. Ma doare sufletul. Am incercat, am avut organizatie, am inceput sa adun oameni, insa s-a intamplat urmatorul lucru: au intervenit babuinii, oamenii lasi s-au speriat imediat, au zis ASTA E VIATA si s-au retras. Cum poti schimba soarta unui popor adormit? Acum inteleg cu adevarat IMNUL ROMANIEI. Cu stima, Alexandru (economist in Amsterdam).