Cât costă Crăciunul în Valea Prahovei?

Aproximativ 70% din locurile de cazare aflate în staţiunile de pe Valea Prahovei sunt ocupate pentru Crăciun, ofertele operatorilor de turism fiind diversificate, iar tarifele mergând de la câteva sute de lei până la câteva sute de euro în funcţie de numărul de nopţi de cazare şi de facilităţi. Preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea Turismului Prahova, Adrian Voican, a declarat, ieri, că, din estimările asociaţiei, până în acest moment au fost ocupate pentru Crăciun aproximativ 70% dintre cele 10.000 de locuri de cazare clasificate existente în Sinaia, Buşteni şi Azuga. Totuşi, gradul de ocupare va fi mai mare ca urmare a vânzărilor care vor mai avea loc în zilele următoare. Faţă de anii precedenţi, operatorii economici au venit în întâmpinarea turiştilor cu oferte mai diversificate, respectiv pachete care includ două până la şapte nopţi de cazare şi diverse facilităţi şi ale căror preţuri pornesc de la câteva sute de lei ajungând până la câteva sute de euro. Astfel, un hotel de două stele din Sinaia oferă pachete turistice de patru nopţi la preţuri cuprinse între 450 de lei şi 1.100 de lei pe cameră. Tariful include patru nopţi de cazare, tichete valorice pentru consumaţie în restaurantul hotelului, program cu Moş Crăciun pentru copii, parcare şi internet gratuit. În aceeaşi staţiune, un hotel de trei stele are pachete turistice la preţuri între 550 de lei şi 1.800 de lei care includ două sau trei nopţi de cazare, mic dejun, cină festivă de Crăciun, acces la saună, piscină şi jacuzzi.

De asemenea, o vilă de trei margarete oferă pachete care includ de la două până la şapte nopţi de cazare la tarife cuprinse între 280 şi 900 de lei, în timp ce o pensiune de trei stele are o ofertă cu 225 lei pe noapte în cameră dublă matrimonială pentru minim două nopţi de cazare, tarif la care se adaugă câte 50 de lei de persoană în cazul în care cei cazaţi solicită cină festivă de Crăciun. Pentru cei care vor să se afle de Crăciun la Buşteni, un cunoscut hotel de trei stele are în ofertă pachete turistice cu trei, patru sau cinci nopţi de cazare. Cele cu trei nopţi de cazare costă între 450 de lei şi 690 de lei în funcţie de facilităţi, iar cele cu cinci nopţi de cazare au tarife între 590 de lei şi 990 de lei. De asemenea, o vilă de trei stele oferă trei nopţi de cazare în perioada Crăciunului la preţuri între 420 lei şi 585 lei, şi cinci nopţi de cazare de la 540 de lei până la 815 lei. Pachetul include cazare cu mic dejun, tăierea porcului, foc de tabără, program artistic, cină festivă de Ajun şi masă festivă de Crăciun. În aceeaşi staţiune, o pensiune cotată cu trei stele se poate închiria integral unui grup la preţul de 2.000 de lei, tariful putând fi negociat pentru un sejur mai mare de patru nopţi. La Azuga, preţul pentru un pachet de Crăciun pentru două persoane la un hotel de patru stele aflat în apropierea pârtiilor Cazacu şi Sorica este de 450 euro în cameră dublă pe sejur sau de 540 euro în apartament pe sejur. Hotelul asigură transferul turiştilor până la pârtii şi înapoi şi oferă acces la garderoba de schiuri din hotel, la paintball şi tiroliană. Tot la Azuga, turiştii pot achiziţiona pachete la 599 lei de persoană pe sejur de trei nopţi în cameră dublă la o pensiune de patru stele care oferă mic dejun, masă festivă de Crăciun, saună, billiard, tenis de masă, darts, seif, internet, transport gratuit între pensiune şi pârtii şi mini bar gratuit. Ca o alternativă la Valea Prahovei, turiştii pot opta pentru petrecerea Crăciunului la Cornu într-o vilă de patru stele care are tariful de 69 euro de persoană pe noapte, valabil pentru sejur de minim două nopţi, în preţ fiind incluse micul dejun, cina festivă, acces la piscină interioară, saună, la sala de fitness, un pachet de servicii SPA şi foc de tabără.