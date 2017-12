Cât costă Irene?

INUNDAŢII ISTORICE. Uraganul Irene a lăsat fără curent electric patru milioane de consumatori şi a provocat moartea a 20 persoane în opt state americane, peste 10.000 de zboruri au fost anulate, în timp ce serviciile feroviare de-a lungul întregii Coaste de Est au fost suspendate pe termen nedeterminat. Uraganul a scăzut în intensitate, ieri, ajungând la gradul de furtună tropicală, dar continuă să măture coastele atlantice ale Canadei, la sud-est de Quebec. Furtuna va persista în regiune încă trei zile, potrivit meteorologilor. O persoană a murit în New Jersey, respectiv o femeie a cărei maşină a fost luată de ape, a anunţat guvernatorul Chris Christie. Potrivit echipelor de urgenţă, o altă persoană a murit în Connecticut, una în Maryland, una în Florida, două în New York, şase în Carolina de Nord şi patru în Virginia. Alte patru persoane au murit în Pennsylvania. În plus, o femeie ar fi murit în Vermont, după ce a fost luată de ape la Wilmington. Totodată, un bărbat a fost declarat dispărut în apele unui râu din Bristol, în timp ce alte două persoane sunt dispărute în East Haven, autorităţile neştiind unde se află, după ce casa lor a fost luată de ape. De altfel, statul Vermont este cel mai afectat, autorităţile anunţând inundaţii istorice. Inundaţiile sunt principala îngrijorare pentru statele afectate de uraganul Irene. Eforturile de recuperare vor dura săptămâni sau mai mult.

UN ORAŞ ÎNGENUNCHEAT. Deşi la New York străzile au fost inundate în partea de jos a cartierului Manhattan, în Queens şi Brooklyn, iar pe Coney Island, celebră pentru parcurile sale, un val era pe punctul de a lua o maşină, metropola americană a fost ocolită de ochiul uraganului. Primarul Michael Bloomberg le-a spus locuitorilor să mai aibă răbdare şi să rămână în case, pentru a evita consecinţele vântului, inundaţiilor sau riscul de a fi electrocutaţi de firele electrice rupte. Ordinele de evacuare au fost ridicate ieri, începând cu ora locală 15.00 şi cei peste 300.000 de oameni evacuaţi din zonele joase ale oraşului au revenit acasă. Bursa de mărfuri de la New York s-a deschis ieri, la fel şi toate cele trei aeroporturi. Însă New York-ul arăta în continuare ca un oraş aproape părăsit, într-o perioadă în care alteori era plin de turişti, în contextul în care autorităţile şi companiile de asigurări încercau să evalueze costurile închiderii patru zile a metropolei. Uraganul Irene a ameninţat circa 65 de milioane de oameni de pe Coasta de Est, probabil cel mai mare număr de americani afectaţi vreodată de acelaşi fenomen.

PIERDERI SUBSTANŢIALE. Vânzătorii cu amănuntul vor înregistra pierderi substanţiale, din cauza paralizării activităţii într-unul dintre ultimele weekend-uri de vacanţă, în care ar fi fost făcute în mod normal 10% dintre achiziţiile premergătoare începerii noului an şcolar. Circa 85% dintre veniturile pe care magazinele le-ar fi încasat în acest weekend s-au evaporat. Pe lângă încasările ratate, pagubele reprezintă o altă problemă, în condiţiile în care inundaţiile sunt încadrate într-o categorie separată în majoritatea asigurărilor de locuinţe iar consumatorii vor trebui să cheltuiască o parte din economii pe reparaţii. Costul total al operaţiunilor de curăţare a celor zece state de pe Coasta de Est este estimat la 13 miliarde de dolari. Se estimează că până la 45 de miliarde de pagube au fost provocate de Irene pe Coasta de Est, împărţite în pagube fizice şi pierderea a două zile de activitate economică. Costurile de reconstrucţie şi asigurare se vor ridica probabil la miliarde de dolari. Numai pagubele făcute de vânt, care a avariat liniile de electricitate, depăşesc un miliard de dolari.

INCENDII ÎN VEST. Inundaţiile fac ravagii pe Coasta de Est, iar pe Coasta de Vest, un incendiu de vegetaţie a scăpat de sub control, arzând mocnit circa 4.500 de hectare, fiind decretată starea de urgenţă în California.