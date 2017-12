Cât costă Samsung S8 Plus cu 6 GB RAM

Samsung Electronics a anunțat un preț al smartphone-ului Galaxy S8 Plus cu 6 GB RAM de 1,15 milioane won, respectiv 1.018 dolari, informează agenția de știri Yonhap. Producătorul sud-coreean a spus că Galaxy S8, de 5,8 inci, și S8 Plus, de 6,2 inci, cu 4 GB RAM sau o capacitate de stocare de 64 GB, vor fi vândute cu 936.000 won (circa 826 dolari) și, respectiv, 990.000 won (aproximativ 837 dolari). Smartphone-urile Galaxy S8 vor fi în culorile negru, gri și argintiu, iar S8 Plus va fi disponibil în variantele de albastru și gri. De asemenea, varianta cu 6 GB RAM și capacitate de stocare de 128 GB a S8 Plus va fi neagră. Samsung a precizat că smartphone-ul S8 Plus cu 6 GB de RAM va fi inițial vândut în Coreea de Sud, dar sunt planuri că va merge și în alte țări, în funcție de cererile din piață. Este pentru prima dată când Samsung lansează un smartphone cu o capacitate de stocare așa de mare. Specialiștii din industrie spun că schimbarea reflectă cererea pentru telefoane premium din China, o piață importantă a Samsung. Compania a vândut în 2012 phableta Galaxy Note 2 la un preț de 1,15 milioane won, iar Galaxy S6 Edge cu 1,18 milioane won în 2015.