Cât costă vacanţa de 1 mai?

Niciodată nu este prea târziu pentru a te relaxa. Dacă te pregăteşti să pleci de 1 Mai sau, pur şi simplu, vrei să evadezi la mare în weekendul viitor, agenţiile de profil vin cu oferte pe ultima sută de metri, care de care mai tentante. Pentru că Bulgaria a devenit, de câţiva ani buni, preferata românilor în defavoarea litoralului autohton, vecinii vin şi în acest an cu oferte greu de egalat de către ai noştri şi greu de refuzat de turiştii care vor să iasă cât mai ieftin. De exemplu, la Nisipurile de Aur, un sejur de 3 zile în weekendul următor, la un hotel de 4 stele, te costă puţin peste 50 de euro de persoană, fără transport. La hotel beneficiezi de servicii ultra all inclusive şi de spa. Dacă optezi pentru un hotel de 3 stele, ieşi chiar mai ieftin de atât. Pentru un sejur de 4 zile, cu 3 nopţi de cazare, plăteşti 28 de euro. Plecarea se face pe 29 aprilie, iar proprietarii oferă, la cerere, pensiune completă şi mic dejun. Pe litoralul românesc, ne-am obişnuit deja ca lucrurile să stea puţin altfel, adică preţurile să fie mai mari decât la vecinii bulgari. De exemplu, în Mamaia, la un hotel de 4 stele, sejurul de 3 zile de 1 Mai costă 408 lei (aproximativ 100 de euro). Hotelul se află pe malul mării şi oferă facilităţi pentru copii. Aproximativ acelaşi tarif - 119 euro de persoană, îl găsim şi la un hotel de 4 stele din Eforie Nord, dar aici mini-vacanţa de 1 Mai durează 5 zile, cu mic dejun inclus. La Vama Veche, preţurile scad la jumătate, astfel că aceeaşi perioadă de 3 zile va costa 200 de lei (sub 50 de euro), la un hotel de 3 stele. În Grecia, tarifele pentru vacanţa de 1 Mai se încadrează între 119 şi 200 de euro, dar sunt, de regulă, de 7 - 8 zile, iar unele preţuri includ şi biletul de avion.