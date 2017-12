Cât de corupți sunt politicienii din România?!

10:16:18 / 25 Iulie 2017

NAIV SI INOCENT , VOZGANIAN VREA SA STIE

Feciorelnicul Vozganian , armean siret , putea sa-si raspunda singur la intrebarea pe care o reformulam noi : cati dintre guvernanti , parlamentari si politicianisti au fost sau sunt corupti ? Raspunsul este unul singur : TOŢŢŢŢTI ! Ca de obicei , se vor gasi unii care sa spuna ca exista si exceptii . Nu , nu exista exceptii . Cei care pretind ca nu au furat , ca n-au facut bani prin tot felul de aranjamente , prin functii nemeritate , sinecuri , participatiuni , membri in CA etc , sunt complici cu cei care s-au imbogatit prin mijloacele aratate mai sus , prin tacerea lor , prin lasitatea lor . Nu exista niciun caz in care un parlamentar sa declare in plen ca nu suporta metodele si mijloacele folosite de colegii lor si ca in consecinta isi da demisia . Este mai bine sa te faci ca nu vezi cum si cat fura colegul tau de partid sau parlament , si sa te alegi si tu cel putin cu siguranta ca nu vei fi mazilit la prima ocazie . Fara sa lungim vorba , este bine ca toti cetatenii Romaniei sa stie ca exista in istoria partidelor romanesti situatii care pot fi considerate exemple pentru cine vrea sa faca politica cinstita . Dumitru Bratianu fratele lui Ionel Bratianu a fost ales deputat in ianuarie 1884, dar a refuzat mandatul printr-o scrisoare adresata Parlamentului in care arata ca nu poate sa ia parte la lucrarile unei adunari care " in marea ei majoritate nu este expresia vointei tarii ". Intr-o alta scrisoare Dumitru Bratianu ii acuza pe liberali , printre care si fratele sau , ca sunt " speculanti politici fara frica de Dumnezeu si fara rusine de oameni , care au ajuns a crede ca-si pot permite pentru a se mentine la putere ca sa se imbogateasca din averile noastre ". In incheiere, D.Bratianu chema intreaga opozitie la lupta pentru rasturnarea " regimului odios " si din toate piepturile sa iasa strigatele : " jos regimul coruptiunii si al minciunii ". Faptul ca Vozganian cere altora sa raspunda la intrebare , denota ca e mai bine sa arunci tu piatra in apa si sa-i pui pe altii sa o scoata . El e mic si nu stie nimic .