Cât de greu este să parchezi cu fața într-un spațiu larg?

Întrebarea nu este retorică, așa cum, probabil, s-ar aștepta mulți. Ea are răspuns:pentru unii, foarte greu, aproape imposibil!În plus, această întrebare mai naște câteva. Una ar fi cum și-a luat oare carnetul șoferul/șoferița mașinii din imagine. A doua, la fel de importantă, ar fi cât de gros are obrazul șoferul/șoferița mașinii din imagine. Fotografia, surprinsă în parcarea mall-ului Vivo! din Constanța, a fost trimisă pe adresa redacției de un cititor al cotidianului Telegraf, însoțită de comentariul „Când cornutele ocupă parcarea“...