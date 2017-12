Cât de important este desenul pentru copii?

Copiii aflați la vârste mici se exprimă mai greoi verbal. Specialiștii spun că desenul este o modalitate eficientă de exprimare pentru preșcolari. Prin intermediul formelor și culorilor, micuții au oportunitatea de a da frâu liber imaginației, de a se exprima spontan, creativ, deschis și sincer. Cunoscând acest lucru, reprezentanții creșelor din Constanța au organizat în cursul anului școlar atelierul de artă ”Copilărie, joc, culoare - Desenul copilului, memorie a lumii, amintire a vieții”, prin care și-au etalat talentul copii din toate cele 5 creșe. Ziua Internațională a Copilului a fost un prilej ca cei mici să își expună lucrările care i-au făcut pe părinți atât de mândri. ”Sunt surprinsă cât de bine combină culorile și reușește să redea realitatea prin desen fiica mea. Am observat că desenează în primul rând lucruri care i se întâmplă în viața de zi cu zi”, a spus mama unei fetițe care învață la Creșa nr. 18 din Constanța. Psihologii enumeră mai multe avantaje pe care arta plastică le aduce la copii, printre care stimularea imaginaţiei şi creativităţii, înţelegerea şi cunoașterea propriilor simţuri, cunoașterea adevăratelor valori ale vieţii, precum și descoperirea și dezvoltarea gustului pentru artă şi frumos. ”Este un proiect care s-a derulat pe întregul an, din septembrie și până acum. Am vrut să surprindem evoluția actului de creație al copilului și totodată ei să se familiarizeze cu tot ce înseamnă act artistic, să-și inițieze alfabetul plastic”, a precizat psihologul din creșele constănțene, Elena Dodoiu.

PRIN INTERMEDIUL DESENULUI... Fiecare linie trasată de copii reprezintă o informaţie preţioasă. ”Ca și psiholog, am surprins emoția care e transmisă prin artă, pentru că desenul ne dă repere foarte importante despre ceea ce simte copilul. Chiar dacă nu se poate exprima verbal, el se exprimă artistic, prin intermediul culorilor, liniilor, punctelor sau formelor. Pot să spun că există cunoaștere prin artă. Vârsta copiilor din creșe e mică, dar putem să aflăm care sunt fricile copilului, interpretând semnificația desenului”, a explicat psihologul. Profesorul de arte vizuale Anca Floriana Diaconu a lucrat intens cu copiii în cadrul atelierului. ”Copiii au lucrat prin diverse tehnici. Sunt copii talentați, cărora le place și își doresc să deseneze”, a spus Diaconu, subliniind că urmăreşte performanţa artistică a copiilor, care de multe ori este impresionantă. Expoziția a avut loc la Acvariul din Constanța, unde cei mici s-au delectat privind nu doar propriile lor desene și ale colegilor lor, ci și speciile de pești.