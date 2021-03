Cat de important este managementul de proiect intr-o agentie de traduceri?

Managementul de proiect reprezinta un concept relativ nou in domeniul afacerilor, fiind esential, insa, pentru o buna organizare a activitatii la nivel intern in fiecare companie. Un astfel de management trebuie neaparat sa existe cu precadere in cadrul business-urilor in care se lucreaza foarte mult cu parteneri si unde este nevoie de o planificare atenta a sarcinilor pe termen lung, astfel incat toate responsabilitatile sa fie indeplinite corespunzator.

De exemplu, cei care sunt traducatori profesionisti trebuie sa puna in aplicare liniile managementului de proiect, pentru a solutiona problemele complexe, pe care le intalnesc in timp.

Ce anume vizeaza managementul de proiect?

Este important de mentionat faptul ca managementul de proiect este procesul dinamic, prin care obiectivele vitale ale unei organizatii sunt stabilite foarte clar, iar apoi se cauta solutii prin care sa se atinga rezultatele dorite.

De cele mai multe ori, elementele care trebuie luate in considerare de catre responsabilii managementului de proiect sunt urmatoarele: planificare, programare in timp (pe termen scurt sau pe termen lung), respectiv sustinerea activitatilor, apoi monitorizarea lor si luarea tuturor masurilor corective, care se impun.



Managementul de proiect este sursa unui plus urias in activitatile agentiei de traduceri

Oamenii de afaceri care intentioneaza sa puna bazele unui proiect, indiferent de natura acestuia trebuie sa porneasca de la o sursa, adica de la o idee centrala, pe care ulterior sa o dezvolte eficient. Punand in aplicare toti termenii aferenti managementului de proiect, vor putea analiza oportunitatile pe care le au, care sunt resursele de care trebuie sa dispuna, dar si de cat timp au nevoie pentru a-si pune in aplicare ideile.

Discutiile preliminare cu clientii sunt esentiale pentru o buna desfasurare a proiectelor. De astfel, este recomandat ca persoanele care se ocupa de traduceri italiana, engleza, olandeza sau orice alta limba sa discute cu clientii lor, inainte de a demara un proiect. Trebuie stabilite obiective comune cu care cele doua parti sa fie de acord, iar specialistii in traduceri sa stie cum sa-si organizeze timpul si cum sa-si imparta munca in mod eficient.



Managerii de proiect au un rol esential in stabilirea liniilor de lucru

Nu in ultimul rand, potrivit Syncrotranslation, in cadrul agentiilor de traduceri trebuie neaparat sa existe manageri de proiect, adica persoane responsabile strict de dezvoltarea ideilor care urmeaza a fi aplicate in cadrul organizatiilor si pe baza carora parteneriatele cu clientii devin productive. Managerii au rolul de a imparti sarcinile traducatorilor, dar si de a-i indruma si de a-i monitoriza in permanenta, pentru a se asigura ca totul se desfasoara impecabil.

Specialistii incurajeaza antreprenorii care vor sa porneasca un business pe baza de traduceri autorizate sa studieze cu atentie conceptul de management de proiect, inainte de a pune bazele unei asemenea afaceri. Astfel, oamenii de afaceri dobandesc mai multe cunostinte, in baza carora sa poata lua decizii practice pentru ei!

Traducatorii care lucreaza in cunoscuta agentie de traduceri de la Syncrotranslation, stiu cat de importanta este planificarea muncii lor si in aceasta idee, lucreaza organizat, pentru a putea acoperi pretentiile tuturor clientilor.