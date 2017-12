Cât de impredictibilă este predictibilitatea fiscală?

Cota unică şi TVA nu vor fi reduse nici în 2011, nici în 2012. Nu mai este chiar o noutate, dar interesantă este motivaţia Guvernului - „nu ar fi bine pentru mediul de afaceri, care are nevoie de predictibilitate fiscală”, după cum spune ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu. Adevărul este că nici pentru noi n-ar fi bine să scadă TVA, că ne-am obişnuit deja cu scumpiri lunare la toate cele. Am fi chiar surprinşi ca, de mâine, preţurile să fie mai mici. Lipsa asta de predictibilitate ne-ar da viaţa peste cap, nu-i aşa? Cu alte cuvinte, dacă baţi câteva cuie în coşciugul consumului, majorând TVA de la 19 la 24% în câteva zile (extrem de „predictibil”), nu-ţi mai permiţi să micşorezi taxa în acelaşi mod, „pentru că ar fi păcat”, spune Ialomiţianu, care se declară adeptul menţinerii cotei unice şi TVA pentru câţiva ani buni de acum încolo. „Mediul de afaceri nu ar înţelege modificarea cotelor de impozitare, deoarece îşi doreşte mai curând predictibilitate fiscală şi mai multe investiţii de la bugetul de stat”, spune Ialomiţianu, care joacă şi cartea „FMI”, precizând că atât Fondul, cât şi Comisia Europeană au cerut foarte clar Guvernului „să dea mai bine bani pentru investiţii decât să se apuce să reducă cotele de impozit”. Să recapitulăm: majorezi TVA peste noapte, ca să poţi respecta termenii impuşi de FMI într-un acord în care am ajuns din cauza incompetenţei autorităţilor, după care ţii cu dinţii de ea, crezând că firmele şi populaţia n-ar fi de acord cu o micşorare „impredictibilă”. Logic, nu?