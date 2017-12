Cât e palatul? Dincolo era mai… mare!

Se pare că actualul ministru al Economiei, Adriean Videanu, are complexul de inferioritate în privinţa mărimii. Deşi vila se poate zări din avion, Videanu spune că locuinţa sa pare mai degrabă un bordei, decât o viloaie cu ‘nşpemii” de camere. Într-o declaraţie dată presei, ministrul Economiei a declarat, cu modestia care-l caracterizează, că proprietatea lui de la Snagov, în suprafaţă de 1.350 de metri pătraţi, „pare mare, dar nu e”, şi a respins informaţiile apărute în presă că ar avea o avere de 200 de milioane de euro. „Casa de 1.350 de metri pătraţi pare mare, pentru că are P+1 şi o mansardă, dar nu e. Sunt patru dormitoare, o poartă, un living, un birou, un garaj şi dependinţe. Referitor la averea mea, am respins toate aprecierile cum că am 200 de milioane de euro. Singura mea avere e cea din declaraţia de avere”, a spus Videanu. Şi, pentru că „sărăcuţul” nu are nici măcar bani de trecut strada, Videanu a spus că a construit „cocioaba” de la Snagov pe un teren concesionat pentru 99 de ani. Dacă totuşi nu-l mai încape casa, îi propunem să se mute în Casa Poporului, poate aceea i se va părea totuşi normală.