Cât mai ține vremea frumoasă. Anunțul făcut de meteorologi

Încă o săptămână de-acum înainte ne vom mai bucura de vreme plăcută, mai caldă decât în mod normal, iar apoi temperaturile încep să scadă în Dobrogea. Potrivit prognozei meteo valabile până pe 29 noiembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea va fi caldă până pe 23 noiembrie, cu medii ale temperaturilor maxime de 15 - 16 grade Celsius şi ale celor minime de 6 - 8 grade C, exceptând ziua de 17 noiembrie, când regimul termic va fi cu aproximativ 4 grade C mai scăzut. Începând din 22 noiembrie, va ploua aproape în fiecare zi, la nivel local, dar cantităţile de apă nu vor fi însemnate. Totodată, din 24 noiembrie, temperatura aerului va scădea uşor de la o zi la alta, astfel încât spre sfârşitul intervalului de prognoză valorile termice se vor apropia de mediile multianuale ale ultimei decade a lunii noiembrie. Prin urmare, maximele diurne vor fi, în medie, de 8 - 10 grade C, iar minimele nocturne de 2 - 4 grade C.