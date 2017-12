Cât mai ține vremea frumoasă? Prognoza pe două săptămâni

Doar câteva zile vom mai avea parte de vreme plăcută în Dobrogea, pentru că temperaturile încep să scadă. Cel puțin așa se arată în prognoza meteo pe două săptămâni, publicată pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie (www.meteoromania.ro). Cea mai caldă zi din întreg intervalul de prognoză ar putea fi 26 octombrie, cu o medie a maximelor termice în jurul a 15 grade Celsius, apoi temperaturile vor scădea uşor şi treptat, iar cele mai mici valori se vor atinge la sfârşitul lui octombrie şi la începutul lui noiembrie, când media maximelor va fi de 10 grade C şi va caracteriza o vreme uşor mai rece decât în mod obişnuit la acea dată. Media valorilor minime nocturne va depăşi 4 grade C în aproape fiecare zi, iar cel mai răcoare va fi între 1 şi 3 noiembrie, când media va fi în jur de 3 grade C. Condiţii pentru ploi slabe, izolate, vor fi din 30 octombrie. Probabilitatea pentru ceaţă va fi mai mare dimineaţa şi noaptea, când poate să apară şi brumă.

CUM VA FI LA MUNTE În regiunile muntoase, regimul termic va fi în scădere uşoară şi treptată, de la medii ale maximelor termice de 7 - 8 grade C în ultimele zile ale lunii octombrie până la 4 grade C pe 7 şi 8 noiembrie. Vor scădea şi temperaturile nocturne, astfel că după 31 octombrie vor predomina valorile negative. Se vor semnala precipitaţii slabe şi pe arii restrânse, cel mai probabil după 3 noiembrie. Mai ales dimineaţa şi noaptea, local, va fi brumă, iar pe văi şi în depresiuni, ceaţă.